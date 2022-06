Melissa Paredes le reclama a Anthony Aranda por no hacerle caso y preferir ver el fútbol: “Engríeme”

Melissa Paredes quiso que Anthony Aranda le haga cariño en lugar de ver el fútbol. (Foto: Instagram)

Todo parece indicar que a Melissa Paredes le gusta que la engrían. La exreina de belleza sigue acaparando las portadas de los medios de comunicación y ahora lo hace con su reclamo a Anthony Aranda por no hacerle caso y preferir ver el partido entre Australia y Emiratos Árabe.

La tarde de este martes 07 de junio, los peruanos estuvieron muy atentos al enfrentamiento entre los países extranjeros, pues el ganador se enfrentará a Perú en el repechaje para determinar los lugares restantes en la copa mundial Qatar 2022.

Tal parece que, Anthony Aranda fue uno de los fanáticos que no quiso perderse ni un minuto del encuentro y estuvo junto a Melissa Paredes viendo el fútbol. Sin embargo, nunca imaginó que la modelo iba a quejarse de que no le prestara atención.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la exconductora de ‘América Hoy’ se grabó mientras le decía a su pareja que no le importaba el resultado del partido, pues quería que le haga cariño.

PUEDES LEER: Melissa Paredes aclara que no manda indirectas a Rodrigo Cuba con sus Tiktoks: “Son trends de moda”

“Estas viendo el partido...”, comenzó diciendo Paredes y a lo que el bailarín le respondió: “Amor vamos a jugar contra Australia”. Rápidamente, la exchica reality le hace notar que quiere atención: “A mí que me importa. Yo quiero que me engrías. Sí (te amo), pero no me haces caso a mí” .

Finalmente, se puede ver que el brazo del también coreógrafo rodea a Melissa Paredes y se escucha unos cuantos besos de fondo. Cabe resaltar que, ambos no dudan en demostrar sus sentimientos en redes sociales y se dedican tiernos mensajes.

Melissa Paredes le reclama a Anthony Aranda por no hacerle caso y preferir ver el fútbol. (VIDEO: Instagram)

MELISSA PAREDES ACLARA QUE NO ENVIA INDIRECTAS A RODRIGO CUBA

Melissa Paredes se cansó de que vinculen sus videos de Tiktok con indirectas para Rodrigo Cuba. La modelo fue muy tajante al señalar que su intención al grabar este material con determinada música no es mandar un mensaje a alguien. Al contrario, solo le interesa bailar los trends del momento.

A través de su cuenta de Instagram, la joven pidió que dejen de seguir especulando al respecto, pues ya está aburrida del tema. “Hola. ¿Cómo están? Yo, aquí en el parque. He estado viendo redes y acabo de ver que han puesto que mando indirectas. Ya, de verdad, cánsense con el tema, aburre, ya me tienen hasta acá con el tema, en serio, ya paren”, indicó la modelo.

Esto en referencia al último video que grabó, cuya letra dice “El gatito tuyo te perdió por negligencia y yo que no creo en la abstinencia. Esta noche en la cama va a haber turbulencia, Qué rico tú mama”. Asimismo, escribió el mensaje: “El (emoticón de un gato) tuyo te perdió por negligencia”

“Es un trends de moda en TikTok. Están a full con las canciones de Bad Bunny, todo el nuevo álbum. No, no son indirectas, ni nada, es más vayan a TikTok y todo el Tiktok están lleno de esas canciones, así es que vibras y ya aburren con el tema. Cánsense”, indicó la joven notoriamente fastidiada.

Melissa Paredes aclara que no manda indirectas a Rodrigo Cuba. La modelo se mostró enojada ante las especulaciones. (Video: Instagram)

