Melissa Paredes se solidariza con Janet Barboza tras problemas con Miguel Bayona: “Tiene todo mi apoyo”

Melissa Paredes no es ajena a la crisis sentimental que está atravesando Janet Barboza con su pareja Miguel Bayona. La popular ‘Retoquitos’ confesó en el programa América Hoy que su relación no está pasando por un buen momento debido a la distancia.

Como se sabe, el empresario vive en Estados Unidos desde hace varios meses y, pese a que la conductora ha viajado en varias ocasiones para verlo, ahora revela que el estar lejos estaría perjudicando su romance. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para la ex reina de belleza.

Por ello, Melissa Paredes señaló en una entrevista con un medio local que fue una decisión acertada por parte de Janet Barboza contar por lo que está atravesando con su novio, pues sabe muy bien que quedarse callada no es una buena opción.

Recordemos que, ambas han dado mucho de qué hablar por los dimes y diretes desde que se dio a conocer el ampay con Anthony Aranda. Sin embargo, la exreina de belleza no dudó en opinar sobre las recientes declaraciones de su excompañera de programa.

“Tú que eres una mujer clara y directa, ¿qué opinas del mal momento que pasa Janet Barboza con su pareja?”, se le escucha decir al reportero del diario La República y a lo que la actriz respondió que siempre van a haber problemas en una relación.

“Altos y bajos siempre van a haber. Me gusta que haya puesto las cosas en claro, es lo que se tiene que hacer, viendo mi caso peor aún, entonces me parece bien que lo haya dicho”, comenzó diciendo la exesposa de Rodrigo Cuba.

Asimismo, el periodista le consultó si considera que el ‘karma’ tiene algo que ver. “Ay no, yo no le deseo el mal a nadie. Sí creo en el Karma, en esta vida todo se paga, pero no le desearía el mal a Janet ni a nadie. De hecho, me parece bien que lo haya comunicado y expresado para evitar malos entendidos y cosas feas, como la mía que fue muy fuerte, y como mujer tiene todo mi apoyo”.

¿QUÉ CONTÓ JANET BARBOZA?

Aunque trató de esquivar el tema desde el miércoles 8 de junio, este jueves Janet Barboza no pudo ante la presión y terminó confirmando que su relación con Miguel Bayona está en crisis. La conductora señaló que el vivir en países diferentes ha perjudicado el romance.

“No se puede tapar el sol con un dedo. Llevar una relación a distancia es complicado, si teniendo a alguien al lado es difícil, imagínate tenerlo a la distancia. Yo no puedo pararme acá y decir que todo está bien, es maravilloso, porque no es verdad. Si aquí teníamos buenos y malos días, imagínense de lejos”, indicó la popular Rulitos.

“Hay un cariño que va quedar siempre. Miguel Bayona es un hombre realmente increíble. Hemos tenido momentos difíciles, en pandemia casi terminamos, empaqué sus cosas y le dije gracias, pero luego como todos, fuimos rompiendo barreras y tratando de continuar (...) Hemos quedado en que vamos a seguir intentándolo día a día a ver que pasa. No me pongo una venda en los ojos”, agregó.

Janet Barboza confirma que su relación con Miguel Bayona está en crisis debido a la distancia. La conductora de TV indicó que está en un momento complicado. (Video: América TV)

