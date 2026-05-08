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Cierran la avenida Javier Prado hacia la Vía Expresa durante estas fechas de mayo: rutas alternas

Las intervenciones buscan mejorar la gestión y reorganización del tránsito en uno de los ejes viales más transitados de Lima

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¡Tome sus precauciones! Si transita por la av. Javier Prado, sepa que habrá cierres nocturnos en el tramo que conecta con la Vía Expresa. Conozca en este informe las fechas, horarios y el plan de desvío vehicular.

La Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima ha informado que, debido a intervenciones programadas en el tránsito por obras de reordenamiento, la avenida Javier Prado sufrirá cierres temporales en el acceso hacia la Vía Expresa en el sentido de este a oeste.

Según precisó la entidad edil, este tramo estará cerrado únicamente durante la noche del 8 y la del 11 de mayo, en el horario de 22:00 a 6:00. Las restricciones correspondientes a los días 6 y 7 ya se aplicaron, por lo que solo restan dos jornadas en las que se mantendrá vigente la medida y los conductores deberán tomar las rutas alternativas sugeridas por la autoridad municipal.

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La medida responde a la necesidad de ejecutar labores de gestión y reorganización del tránsito en uno de los ejes viales más concurridos de la capital peruana. El cierre busca optimizar el flujo vehicular y reducir los riesgos asociados a la congestión en horas de la noche y la madrugada.

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha resaltado que el sentido restringido corresponde exclusivamente a la dirección este-oeste, por lo cual los conductores que transiten en ese trayecto deberán ajustarse a las rutas sugeridas.

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Solo se afecta la circulación en dirección este-oeste; los conductores deben seguir las rutas alternas dispuestas por la autoridad - Créditos: Municipalidad de Lima.
Solo se afecta la circulación en dirección este-oeste; los conductores deben seguir las rutas alternas dispuestas por la autoridad - Créditos: Municipalidad de Lima.

Rutas alternas

Para quienes circulen por la zona, la Gerencia de Movilidad Urbana recomienda emplear alternativas como continuar por la avenida Javier Prado hasta la avenida Solidaridad, seguir por Carlos Villarán y finalmente incorporarse a Paseo de la República.

Otra opción válida es utilizar la calle Manuel Méndez, continuar por la avenida Carlos Villarán y, desde allí, acceder al mismo punto de llegada.

Cabe resaltar que las restricciones se mantendrán únicamente durante el horario nocturno, desde las 22:00 hasta las 6:00 del día siguiente. La intervención se realiza en horarios nocturnos para reducir las molestias a la población y agilizar el desarrollo de los trabajos técnicos previstos por la Gerencia de Movilidad Urbana.

Durante el día, la circulación por el tramo mencionado se encuentra habilitada, permitiendo el tránsito habitual de vehículos particulares, transporte público y unidades de carga.

En ese contexto, la Gerencia de Movilidad Urbana ha solicitado a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales del municipio capitalino para evitar contratiempos y contribuir a la seguridad vial.

El cierre solo se aplica durante las noches del 8 y 11 de mayo, desde las 22 h hasta las 6 h - Créditos: Andina.
El cierre solo se aplica durante las noches del 8 y 11 de mayo, desde las 22 h hasta las 6 h - Créditos: Andina.

Avenida Javier Prado

Esta avenida es una de las arterias principales de la ciudad de Lima, Perú. Se extiende de este a oeste y atraviesa varios distritos clave, como San Isidro, La Victoria, San Borja, Lince y Ate. Su recorrido conecta zonas residenciales, comerciales y financieras, convirtiéndola en un eje fundamental para el tránsito vehicular y el transporte público de la capital.

La vía recibe su nombre en honor a Javier Prado Ugarteche, político y diplomático peruano. La avenida sirve como un corredor estratégico para la movilidad urbana, ya que enlaza la zona este de Lima con el centro y el oeste, facilitando el desplazamiento diario de miles de personas y el acceso a servicios, negocios y centros educativos a lo largo de su trayecto.

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