Melissa Paredes feliz con su personaje de ‘chica de la vida alegre’ en película junto a Carlos Alcántara

Melissa Paredes aseguró que Carlos Alcántara la llamó para ser parte de su película.

Melissa Paredes está muy contenta de regresa a la actuación. La exreina de belleza aparecerá en la película “Igualita a mí” donde actuará junto al reconocido Carlos Alcántara. Si bien, tendrá un pequeño rol, su personaje ha dado mucho de qué hablar pues compartirá escenas bastantes candentes con el actor de ‘Asu Mare’.

En una entrevista con un diario local, la exconductora de América Hoy contó que fue el popular ‘Machín’ quien la llamó para que sea parte de la cinta peruana. Asimismo, resaltó que su convocatoria fue antes de la polémica que ocasionó su ampay con Anthony Aranda.

“Con ‘Igualita a mí’ hago un rol diferente que nunca antes desarrollé. Mi personaje me encanta, es bien sexi, distinto a todo lo que hice antes”, comenzó diciendo para el diario Trome.

“Carlos Alcántara, ‘Machín’, me llamó para este proyecto donde tengo un papel pequeño, que es el de una chica de la vida alegre, y dije ‘¿por qué no?’ y eso fue antes de todo esto (la polémica generada por su relación con Anthony Aranda). No veo por qué tendría que encasillarme, estoy abierta a todo lo que sea actuación es un reto para mí”, añadió.

Asimismo, Melissa Paredes aseguró que no está buscando un protagónico, pues una de sus pasiones es solo actuar. Además, recordó sus papeles en las teleseries dirigidas por Michelle Alexander y agradeció por aquellas oportunidades.

“Yo no busco el protagónico, solo deseo actuar. Lo de ‘Ojitos hechiceros’ se dio porque luego de hacer mi casting para el personaje de la malvada, la producción vio mis pruebas, me llamó y decidió darme el rol de ‘Estrellita’. Yo estoy agradecida por la oportunidad que me dieron y también con Dios, que me permite hacer lo que me gusta”, concluyó.

Recordemos que, la modelo debutó como actriz en el 2019 en la novela ‘Ojitos hechiceros’ y, posteriormente, tuvo otro personaje principal en ‘Dos hermanas’. Ambas producciones fueron emitidas por América Televisión y se llevaron grandes puntos de audiencia.

El tráiler de la cinta peruana producida por Tondero muestra a Melissa Paredes y Carlos Alcántara en escenas subidas de tono.

SOBRE ‘IGUALITA A TI’

“Igualita a mi” es una comedia dirigida por el productor y guionista colombiano Felipe Martínez Amador, quien supo adaptar la historia original al contexto nacional y lograr una película que sea apto para todo el público.

Andrea Montenegro, Gonzalo Torres, Cécica Bernásconi, Maju Mantilla, la gran Mabel Duclós, Gustavo Bueno, Anahí De Cárdenas, Víctor Prada, Andrea Luna y Melissa Paredes son algunos de los actores que estarán en la historia de la cinta.

Cabe precisar que este es el primer proyecto de los varios que tiene pensado presentar Tondero durante este 2022 y los primeros meses del 2023. “Igualita a mi” presenta su tráiler junto al afiche oficial y se alista para ser la película favorita de toda la familia. La cinta peruana estará disponible desde este 16 de junio en todos los cines del Perú.

(Foto: Instagram)

