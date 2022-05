Anthony Aranda: ¿por qué lo llaman el ‘Activador’ y quién se lo puso?

Anthony Aranda y el origen de su apodo el 'activador'. (Foto: Composición)

Anthony Aranda saltó a la fama luego de protagonizar un ampay con Melissa Paredes. En aquel entonces, ambos eran pareja de baile en el programa ‘Reinas del Show’ de Gisela Valcárcel, por lo que compartían mucho tiempo juntos.

Fue en este programa que el bailarín se hizo popularmente conocido como el ‘Activador’. Por eso, aquí te contaremos cómo es que nació este apodo y quién se lo puso.

LESLIE MOSCOSO LO BAUTIZÓ

En febrero de este año, Anthony Aranda apareció en En Boca de Todos para responder algunas preguntas. En ese momento, el artista había sido anunciado como uno de los nuevos integrantes de Esto es Guerra.

En el magazine, la pareja de Melissa Paredes confesó por qué lo llaman ‘activador’. Incluso, sorprendió al revelar que fue Leslie Moscoso quien lo bautizó con ese sobrenombre.

“Ese apodo me lo puso mi amiga Leslie Moscoso. Un día bromeó que como yo bailaba con ella, su esposo se puso celoso y activó su relación porque le daba rosas, la llevaba a cenar. Entonces me dijo: ‘tú eres el activador’”, confesó en el programa.

Anthony Aranda revela que Leslie Moscoso le puso el apodo de 'Activador'. (Video: América TV)

SU RELACIÓN CON PAULA MANZANAL

En febrero de este año, Paula Manzanal hizo publico unos chats que tenía con Anthony Aranda antes de que se emitiera el ampay con Melissa Paredes. En estas conversaciones, el bailarín habría intentado tener un romance con la popular ‘chica tulum’.

“Amorcito, te extraño mucho. (…) Ya, mi amor. Lindo escucharte, extrañaba tu voz. Tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo siempre he estado ahí, yo he estado convencido de nuestros planes y nunca me he rendido a nuestros planes”, se escucha decir al bailarín.

En otro parte de las conversaciones de WhatsApp, Anthony Aranda le escribió a Paula Manzanal para aclararle que no tiene nada que ver con Paredes y aseguró que no se metería con ella porque “es una mujer casada”.

“No me celes por Meli (Melissa Paredes), es una mujer casada con hijos, por favor (...) Amor, no te pongas celosa de Melissa. Tú sabes que por el trabajo páramos ensayando, me cae bien, es buena onda pero yo estoy para ti y ella tiene esposo, o sea, no hay manera”, escribió el integrante de Esto es Guerra.

MELISSA QUIERE HIJOS CON ANTHONY

Melissa Paredes apareció en una entrevista con Edson Dávila para revelar sus deseos de volver a convertirse en madre, esta vez con su actual pareja.

Fue el reconocido ‘Giselo’ quien le preguntó directamente si le gustaría tener cuatro hijos con su novio y sorprendió al decir que sí. Sin embargo, señaló que este es un sueño lejano porque no tiene el dinero suficiente para mantener una familia numerosa.

La exreina de belleza expresó su deseo por tener una familia numerosa al lado de Anthony Aranda, su actual pareja.

“Me encantaría, obvio, pero no soy millonaria (...) Me encantaría tener cinco, seis, es un presupuesto aparte. Podría ser uno (hijo) más, de acá a unos años”, comentó.

Hasta el momento la pareja se encuentra sólida desde que confirmaron que son enamorados desde diciembre del año pasado. Pese a que oficializaron su romance, siguen siendo punto de críticas por la forma en que inició su relación y algunas actitudes que tienen con la hija de Rodrigo Cuba.

Anthony Aranda continúa como integrante de Esto es Guerra tras meses de recuperación de una lesión que tuvo en el programa. Actualmente pelea el cupo del reality en competencia directa con Gino Asseretto.

SEGUIR LEYENDO