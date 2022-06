Melissa Klug y su curiosa reacción cuando ve la foto de Yahaira Plasencia: “Tiene un pasado negro”

Melissa Klug reacciona a la fotografía de Yahaira Plasencia. (Foto: Composición)

Melissa Klug concedió una divertida entrevista al canal de Youtube de Edson Dávila, popularmente como ‘Giselo’. Durante la conversación, la empresaria fue retada al juego “Charada”, sin imaginar que Yahaira Plasencia formaría parte de este. Como era de esperarse, no pudo evitar mandarle varias indirectas sobre su pasada relación con Jefferson Farfán y otras polémicas que ha protagonizado.

Todo empezó cuando el animador de América Hoy le mostró la imagen de la ‘Reina del toto’, por lo que debía lanzar varias pistas para que pudiera adivinar. Debido al conflicto que hay entre ambas, Melissa Klug no dudó en recordarle el escándalo en el que está envuelta desde que Pancho Rodríguez fue impedido de ingresar al país.

“Está involucrada con un excongresista, tiene algo que ver con política. No lo dejan entrar, eso es lo que ha salido Pancho Rodríguez a decir. Dijeron que un tal Michael, que un tal Paul García, dijeron en Amor y Fuego”, manifestó la ‘Blanca de Chucuito’ entre risas.

Recordemos que, según el chileno, un congresista de la República ha usado sus influencias para que no se le permita ingresar al Perú, pese haber pagado su multa por haber participado de una fiesta clandestina de Yahaira Plasencia. Al parecer, sería la salsera quién estaría detrás de todo esto, aunque ella ya lo ha desmentido.

Siguiendo con las indirectas, Klug le recordó su romance con la ‘Foquita’, la vez que se escondió en la maletera para no ser intervenida por la Policía, algo que terminó sucediendo y se volvió viral en redes sociales y hasta la ocasión que se golpeó el labio con un micrófono durante una presentación.

“Le gusta jugar a las escondidas, ha tenido un pasado negro, se le voló el diente cantando”, expresó. Cuando ‘Giselo’ adivinó que se trataba de Plasencia, rápidamente agregó: “Yo no estoy afirmando nada. Eso es lo que dijeron ellos, por ahí. Yo, mantequilla”.

¿CÓMO INICIÓ LA ENEMISTAD ENTRE MELISSA KLUG Y YAHAIRA PLASENCIA?

Su disputa inició luego de que Jefferson Farfán oficializara su romance con Yahaira Plasencia en septiembre del 2015. Desde entonces, Melissa Klug acusó a la salsera de haberse metido en su relación, destruyendo así su familia.

Melissa, quien fue pareja de la ‘Foquita’ por varios años y es madre de sus hijos, contó en el programa de Magaly Medina que ellos todavía mantenían una relación cuando el futbolista decidió coquetear con Yahaira Plasencia.

“Esta relación (de Jefferson Farfán con Yahaira) ha sido vox populi. Todo el mundo lo sabía. Es más, yo te he enseñado (conversaciones), porque hice sincronización de teléfonos y tengo mensajes de texto (entre ambos) desde que él estaba bien conmigo, ellos ya se texteaban, tenían comunicación”, le contó a la ‘Urraca’ en el 2015.

Melissa Klug acusó a Yahaira Plasencia de haber sido la manzana de la discordia en su relación.

La ‘Yaha’ siempre negó dichas afirmaciones. Incluso, cuando ya no estaba con Farfán, aclaró que ella jamás fue la manzana de la discordia en el romance entre la ‘Blanca de Chucuito’ con el futbolista.

“Nunca fue cierto. En ese punto estoy tranquilísima, allá la gente que lo quiera creer, no puedo tocar todas las puertas de las casas del Perú para decirles ‘mira, yo soy así’, pero tú me hablas de ese tema ‘quitamaridos’, que te metiste en una relación, y no es así. Aparte que en su momento la otra persona aclaró el tema y mostró pruebas”, dijo para diario Trome.

