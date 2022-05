‘Rejuvchip’: Melissa Klug, Mayra Goñi y más figuras de la farándula que se sometieron al tratamiento rejuvenecedor

Más de 5 figuras del espectáculo se pusieron el chip de 'la eterna juventud'. (Foto: Instagram)

Existen múltiples tratamientos para sentirse más joven cada día desde cremas para el rostro y cuerpo, procedimientos no invasivos, cirugías estéticas y operaciones. Sin embargo, la ciencia sigue desarrollando nuevos métodos y esta vez el ‘Rejuvchip’ es el elegido por muchas figuras de nuestra farándula.

Si bien, la aplicación del popular ‘chip de la eterna juventud’ se aplica desde hace varios años en el Perú, en las últimas semanas ha cobrado mayor notoriedad, puesto que algunos personajes de nuestro espectáculo peruano han dado a conocer que se han sometido al tratamiento.

Cabe mencionar que, según información difundida, el Rejuvchip es un implante subcutáneo de testosterona natural para terapia hormonal que ayuda a aumentar la energía y el desempeño deportivo. Asimismo, disminuye el insomnio y mejora la calidad del sueño así como la concentración y la memoria.

MELISSA KLUG

Entre las primeras en hacer público que se había colocado el Rejuvchip fue Melissa Paredes en sus redes sociales. Además, la popular ‘Blanca de Chucuito’ se presentó en el programa En Boca de Todos para contar más detalles del tratamiento.

“Yo me lo coloqué en la clínica con mi doctor de confianza. Es un chip que te colocan para que las mujeres de nuestra edad (38) o de 30 para arriba para que te de colágeno, te ayude con el cabello y una mejor piel. Rejuvenecer”, dijo

Melissa Klug cuenta detalles de su tratamiento para rejuvenecer. (VIDEO: América TV)

MAYRA GOÑI

La actriz y cantante utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus más de 3.6 millones de seguidores que había decidido ponerse el Rejuvchip. Según comentó Mayra Goñi, se encontraba buscando aumentar de peso y le recomendaron el implante hormonal.

“Fui al doctor y le dije que me habían recomendado muchas veces el chip. Me dijo que tenía muchas ventajas y entre ellas está subir masa muscular, si entrenas mejor aún, y me dijo que me daba muchas energías”, comentó Goñi en sus historias que aún se puede ver en su perfil de Instagram.

Mayra Goñi se sometió al tratamiento para rejuvenecer. (VIDEO: Instagram)

MARIELLA ZANETTI

Mariella Zanetti estuvo como invitada en el programa matutino América Hoy y se sometió en vivo a la colocación del implante a manos de un doctor especializado. Según detallaba el médico, se hace una corta incisión un poco más abajo de la cadera, aplicando previamente anestesia, para luego colocar el chip que es del tamaño de un ‘arroz’.

Mariella Zanetti se puso el Rejuvchip en vivo en América Hoy. (VIDEO: YouTube)

JANET BARBOZA

La conductora de América Hoy dio a conocer que a inicios de este mes de mayo tomó la decisión de sumarse a las mujeres que se colocan el Rejuvchip. La popular ‘Retoquitos’ no ha contado mayores detalles, sin embargo, se animó a decir que a 10 días de haber comenzado con el tratamiento ya siente los efectos.

FIORELLA RODRÍGUEZ

La actriz y conductora televisiva contó que hace más de 6 años se puso el ‘Rejuvchip’ y ha traído múltiples beneficios a su vida. Entre las que más resalta en un vídeo publicado por su doctor personal, son las mejoras del sueño, la luminosidad de su cabello y el fortalecimiento de sus uñas.

“Este chip está haciendo que yo duerman como una bebé. Me levanto realmente descansada y con muchísima energía encima. He notado que mejora el brillo en el cabello, el tono de las uñas y siento que el deseo en general ha aumentado”, comentó Rodríguez.

Fiorella Rodríguez se deprimió tras el cierre de Radio Capital. (Foto: Instagram)

ETHEL POZO

El último 25 de mayo, Ethel Pozo reveló en sus historias de Instagram que intentó ponerse el ‘Rejuvchip’, pero necesitaba algunos exámenes para este procedimiento. Según explicó, le preguntó a su ginecólogo y este le pidió su mamografía, la cual nunca se ha realizado.

“La semana pasada en “América Hoy” estábamos hablando del ‘rejuvchip’ y de lo bueno que es para algunas mujeres, por sus propiedades para la piel, para el ánimo, para muchas cosas, y me animé a ponérmelo”, contó.

“Hablé con mi ginecólogo y lo primero que me dice es muéstrame tus últimas mamografías. Yo dije: ¿cómo que la última si nunca me he hecho una?”, sostuvo.

Ethel Pozo fue al doctor para ponerse el Rejuvchip. (Video: Instagram)

