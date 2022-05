Melissa Lobatón: Hija de Melissa Klug cuenta que sufrió grave incidente en el concierto de Anuel AA

Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, asegura que disfrutó del concierto, pero Anuel AA "demoró demasiado en salir". (Foto: Instagram)

Melissa Lobatón usó su cuenta de Instagram para contar su experiencia en el concierto de Anuel AA este sábado 21 de mayo, quien subió al escenario del Arena Perú a las 11:15 de la noche, después que se presentaran el colombiano Dekko y el puertorriqueño Andrey Philip. Tras regresar a su casa, la hija de Melissa Klug confesó que disfrutó el show, pero el intérprete de Dictadura tardó mucho en salir.

En la espera, la joven contó que ayudó a una chica que se desmayó en pleno concierto, quien se encontraba con su padre. Entre los dos la llevaron a primeros auxilios, explicó. Asimismo, reveló que ella misma sufrió un grave accidente, pues en un momento no podía respirar. Tras recuperarse, siguió esperando que Anuel AA saliera.

“Casi me voy para la otra porque de verdad me sentía demasiado mal. Yo siempre llevo alcohol, no se por qué hoy no llevé alcohol, me parece raro. Me faltaba oxígeno, se me cerraba demasiado el pecho. No saben la desgracia que había. Muchas cosas de humo que afectaron mi sistema (respiratorio) y se me cerró el pecho. No sé si lo estoy explicando bien”, contó la joven en Instagram, quien confesó que es la primera vez que espera tanto para ver a un cantante.

“Me gana el dolor de espalda y de piernas, nunca he estado en un concierto parada tanto tiempo esperando a un cantante”, señaló Lobatón, quien confesó que no sabía que el show de Anuel AA tendría teloneros.

“Si estuvo bueno el concierto pero se demoró demasiadas horas en salir”, acotó Melissa. Tras contar su experiencia, compartió los videos que pudo grabar en la presentación.

Cabe recordar que no es la primera persona que se quejó de la demora del cantante. Al parecer, no todos sabían que el concierto también contaba con la presencia del colombiano Dekko y el puertorriqueño Andrey Philip.

ANUEL AA Y SU MENSAJE A LOS PERUANOS TRAS CONCIERTO

Anuel AA se encargó de publicar en sus historias de Instagram el encuentro que tuvo con sus seguidores peruanos. A través de innumerables videos de su concierto, el cantante agradeció al público peruano por el cariño brindado.

“Perú, los amo”, se puede leer en varios de estos videos. Incluso, dedica una extenso mensaje a los peruanos.

Anuel AA dedica mensaje a sus fans peruanos. (Foto: Instagram)

“Perú, los amo, los respeto. A veces quisiera cambiar mi vida por la de ustedes, por un solo segundo de vivir sin fama, pero para esto fue que yo nací. Así Dios lo quiso. A los míos gracias por nunca parar de creer en mi. Gracias por amarme y aceptarme tal y como soy. Ustedes saben que somos una familia, somos 1, no tengo que mencionarlos. Lo hago por ustedes que creen en mi, por mi familia, por mi hijo y por Yalin. Nosotros ya no vamos a volver a pasar necesidades, más nunca nos va a volver a hacer falta algo en nombre de Jesús”, escribió.

En la siguiente imagen se puede leer: “Y si se acabara el dinero, como quiera yo sé quién soy. Dios, mi familia, mi mujer y mis hermanos están conmigo, con o sin dinero. Yo estoy bendecido. Mis fanáticos, gracias por salvarme la vida”.

Anuel AA dedica mensaje a sus fans peruanos. (Foto: Instagram)

Anuel AA dedica mensaje a sus fans peruanos. (Foto: Instagram)

