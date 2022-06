Dalia Durán quiere divorciarse de John Kelvin luego de obtener la nacionalidad peruana

Dalia Durán quiere divorciarse de John Kelvin. Foto: Composición

Dalia Durán apareció nuevamente en el programa de Magaly TV: La Firme, luego de que se dictara la sentencia por 21 años a su esposo John Kelvin por delitos de agresión física y violación sexual. La cubana se encuentra muy preocupada por la cantidad de años que recibió el padre de su hijo y teme que esto afecte a sus hijos, ya que cuando su padre salga libre, ellos ya serán mayores de edad.

La cubana contó a Magaly Medina que este proceso judicial está siendo muy doloroso para ella, especialmente porque se trata del papá de sus hijos; sin embargo, quiso aclarar que su intención no es buscar liberar a John Kelvin de los delitos cometidos hace casi un año.

“A mí me ha costado mucho entender muchas cosas durante este proceso , es algo normal. He aclarado que este proceso sigue siendo doloroso. Nada cambia el hecho de que sea el padre de mis hijos. Ha cometido un delito, no estoy apañando ni defendiendo lo que hizo, pero me asustó cuando dijeron 20 o 21 años”, aseguró.

QUIERE EL DIVORCIO

Asimismo, Dalia Durán, señaló que está decidida a divorciarse del cantante de cumbia, luego de obtener la nacionalidad peruana, ya que por el momento sus papeles no salen debido a un tema burocrático dentro de las oficinas de Migraciones.

“Yo me quiero divorciar apenas pueda , llevo más 20 años en Perú y tengo cinco hijos peruanos, tengo residencia y no soy nacionalizada. Me tocó hacer mi prórroga, pero no pude hacerlo porque John Kelvin estaba recluido, llevo un montón de años acá y trabajo de forma legal”, explicó.

Durán pide a las autoridades de la Superintendencia Nacional de Migraciones, que la ayuden con el tema para poder sacar sus documentos y obtener la nacionalidad peruana, para de esta manera poder traer a su madre de Cuba.

“ Pido a la gente de migraciones, si me pueden ayudar, estoy legal aquí y necesito que me ayuden con la nacionalización por tener cinco hijos peruanos, vivir mucho tiempo aquí y además estoy casada con un peruano”, dijo.

También comentó que después de obtener su nacionalidad, pedirá el divorcio al intérprete, ya que considera que ya no tiene ningún vínculo sentimental hacia él.

“Una vez tenga ese documento, ya podré iniciar los trámites de mi divorcio , lo que más quiero es traer a mi mamá de Cuba para que me ayude y estar aquí con ella”, dijo.

Dalia Durán se quiere divorciar de John Kelvin. Video: ATV/ Magaly TV: La Firme

PREOCUPADA POR SUS HIJOS

Por otro lado, la exmodelo no pudo ocultar su temor al pensar que John Kelvin no podrá ver a sus hijos por muchos años y cuando salga libre encontrará a sus hijos ya jóvenes, cuando tengan más de 23 años, pues la menor recién ha cumplido 4 años.

También pidió que la justicia sea dura para todos, pues así como a su expareja le han dado una condena tan alta, también lo haga con personas que han cometido delitos como asesinatos y siguen libres.

“Si bien John es una persona pública, no voy a justificar para nada lo que hizo, pero espero que la justicia sea justa para todos. Así como lo han sentenciado a él, yo digo que espero que no sea que así hacemos y lo ponemos a él de ejemplo. Espero que sea así para todos . He visto otros casos y digo, ¿cómo es posible que maten y le den poco tiempo? John, que hizo un delito, pero ¿20 o 21 años? Mis niñas tienen 4 años, mi mente empezó a maquinar, él va a salir cuando tengan 24 años”, enfatizó.

Dalia Durán se pronuncia sobre sentencia de 21 años contra John Kelvin | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

