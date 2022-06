Prima de John Kelvin sale a defenderlo y protagoniza tenso momento con Ethel Pozo y Janet Barboza

Prima de John Kelvin, Ethel Pozo y Janet Barboza protagonizan tenso momento. (Foto: Composición)

Tras conocerse la sentencia contra John Kelvin de 21 años de prisión por haber agredido física y sexualmente a la madre de sus hijos, el abogado del cantante señaló que apelarán al dictamen. Sin embargo, la prima del cumbiambero también apareció en televisión para defenderlo.

En sus declaraciones, Doris habló de la relación de Dalia Durán y John Kelvin. Frente a ello, aseguró que todo lo que ha pasado entre la pareja se debe a que ‘se les pasó la mano’ e incluso señaló que sus discusiones eran ‘pasionales’.

DORIS DEFIENDE A SU PRIMO

Doris se presentó en el programa América Hoy junto al abogado de John Kelvin. En sus declaraciones, la prima del cantante señaló que la pareja tenía una relación complicada, incluso siempre estaban cargados de problemas.

“Ellos tenían problemas como pareja, pero no habían llegado a estos límites de golpes. Yo soy comadre de los dos. Sé que tenían problemas porque son muy pasionales, lastimosamente se les pasó las manos a ambos”, comentó sobre lo sucedido.

Por otro lado, cree que Dalia Durán si pudo haber tenido relaciones íntimas con su esposo luego ser víctima de maltrato. Pese a que trató de librar a su familiar de la responsabilidad sexual, se mostró en contra de la violencia contra la mujer.

“La verdad creo que eso sí es posible (que Dalia haya tenido relaciones sexuales con John Kelvín haber sido golpeada) porque conozco esa relación desde el principio. Aquí hay dos versiones y yo hablo como familia de John, que hemos estado callados durante estos 11 meses, dando pantalla a ella. Yo no puedo tapar el sol con un dedo siendo mujer. Si a mi primo se le tiene que acusar por haber agredido a una mujer, no estoy de acuerdo (con la golpiza) y yo se lo he dicho”, señaló sobre el tema.

Janet Barboza y Ethel Pozo protagonizaron tenso momento con prima de John Kelvin. (Video: América TV)

ETHEL POZO Y JANET BARBOZA EN DESACUERDO

Tras escuchar las declaraciones, Ethel Pozo interrumpió y se mostró en desacuerdo con Doris. Para la hija de Gisela estaba prevaleciendo el lazo familiar antes que la justicia para una mujer violentada.

“No sé si por ser la prima de John Kelvín te está cegando. No sé si seas mamá, pero como mujer podemos hablar. Me masacran, ¿y me va a dar ganas de tener relaciones sexuales con esa persona cuando quiero huir o que me ayuden?”, comentó bastante indignada.

Por su parte, Janet Barboza también se refirió a las declaraciones de la familiar del cumbiambero y le señaló que estaba justificando la agresión. “Pero Doris, no puedes decir que la golpiza que recibió Dalia, se debe a cosas pasionales, definitivamente no, eso es justificar a un agresor. Discúlpame Doris, no ser una pareja perfecta no significa que tiene que haber agresión de por medio. Acá hay una víctima y es Dalia Durán y tú como mujer lo tienes que reconocer. Dalia fue masacrada, ella pudo terminar muerta”, agregó bastante molesta la conductora.

NIEGA HABER AGREDIDO SEXUALMENTE A DALIA DURÁN

Durante la audiencia, John Kelvin se mostró arrepentido de lo que hizo contra su esposa, sin embargo, negó ser responsable de violencia sexual. “Jamás he estado inmerso en esta situación con mi esposa y madre de mis 4 hijos. Me siento muy arrepentido, muy apenado por el delito de violencia familiar. Sí, soy culpable, pero por el delito de violación sexual no. Violación nunca hubo, señores magistrados”, se le escucha decir en un extracto difundido en el programa Magaly TV La Firme.

