Hermano de John Kelvin se pronuncia tras sentencia de 21 años del cantante: “Estamos devastados”

Jorge Sarmiento, el hermano de John Kelvin, se pronunció sobre la reciente condena de 21 años que le impuso el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima al cantante por los delitos de agresión y violación sexual agravada contra la madre de sus hijos, Dalia Durán.

Sarmiento, quien se encuentra viviendo en Japón, rompió su silencio y no dudó en sacar cara por su familiar asegurando que el abogado de Kelvin apelará la sentencia. Si bien, reconoce que su hermano cometió un error, considera que pasar más de 20 años en prisión es una exageración.

Recordemos que, Jonathan Sarmiento, más conocido como John Kelvin, admitió haber agredido físicamente a su esposa Dalia Durán, pero descartó haber abusado sexualmente de ella. Incluso, la misma cubana negó que fue violada por el padre de sus hijos, pese a que en un principió lo denunció por dicho delito.

El programa ‘América Hoy’ se comunicó con Jorge Sarmiento y este indicó que esperaran hasta el 07 de junio para presentar una apelación para disminuir los años de cárcel que se le ha impuesto a su hermano.

“Solo fue exactamente seis minutos que habló, leyó la sentencia, de ahí cortó la transmisión de zoom, y dijo que el día 7 de junio va a dar los argumentos y ya después de eso, se puede hacer la apelación”, dijo en una llamada telefónica para el magazine.

En otro momento, se leyó una conversación de WhatsApp donde Jorge Sarmiento recalca que no descansarán hasta reducir la condena de su hermano y que considera injusto sentenciarlo por violación cuando Dalia Durán ya se retractó.

“Obvio sí vamos a apelar, él cometió un error y se declaró culpable por agresión física, pero querer culparlo por violencia sexual es injusto. Teniendo todas las pruebas”, sentenció.

“Cámara Gessel, declaración jurada y la misma declaración de ella en las audiencias reconociendo que fue un error y lo hizo por presión de su abogado en ese entonces. Los resultados del médico legisla también salen sin lesiones traumáticas. Entonces no hubo violación, todos estamos devastados obviamente”, agregó.

JOHN KELVIN SUPLICÓ AL JUEZ ANTE DE SU CONDENA

John Kelvin, antes de saber su sentencia, pidió clemencia al juez para ser liberado y así poder reencontrarse con su familia. “Jamás he estado inmerso en esta situación con mi esposa y madre de mis 4 hijos. Me siento muy arrepentido, muy apenado por el delito de violencia familiar. Sí, soy culpable, pero por el delito de violación sexual no. Violación nunca hubo, señores magistrados”.

“Cometí un error, yo no soy una mala persona. Yo no soy una persona delincuente, soy una mala persona. Fui criado por mi madre y mis abuelas. Mi esposa sabe que no soy una mala persona. Me equivoqué, sí me equivoqué, pero nunca me oculté. Nunca me escapé. Siempre estuve con ella, hasta el último instante seguía con ella. No me escapé para nada, lo asumí, pero violación nunca hubo”, expresó.

Tras ello y delante de la misma Dalia Durán, John Kelvin suplicó a los colegiados que le permitan salir para resarcirse y criar a sus hijos, quienes están ahora bajo el cuidado de la cantante cubana.

“Mis hijos me necesitan, yo a ellos y ellos a mí. Permítanme resurgir entre las cenizas con la bendición de Dios todopoderoso y poder contar a futuros personas que han podido pasar por esto. Todos somos de carne y hueso. Todos hemos cometido pecado. Permítanme, les pido por favor y en nombre del Señor, volver a salir y abrazar a mis hijos, por favor”, dijo.

