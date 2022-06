Tessy Linda acusa a Néstor Villanueva de maltrato físico y muestra pruebas de extorsión: “Me jaloneó”

Tessy Linda asegura que Néstor Villanuevalo está chantajeando con un vídeo sexual íntimo. (Foto: Captura / Instagram)

La bailarina Tessy Linda reapareció en televisión para acusar a Néstor Villanueva de maltrato físico y de extorsionarla con un vídeo íntimo. Como se recuerda, la denominada ‘Reina del tubo’ confesó hace unas semanas que el cantante de cumbia la buscaba mientras estaba en una relación con su esposa Florcita Polo.

La noche de este 08 de junio, el programa de Magaly Medina presentó un informe donde la bailarina contaba un supuesto episodio de violencia que sufrió a manos del cantante de cumbia. Según relató, el artista habría tenido celos de una foto donde ella se luce al lado de un stripper.

“Discutimos porque él sintió celos de un compañero de trabajo. Me empezó a decir que eso no hace un señorita, que era una pu... Yo le dije ‘ya’ y traté de abrir mi puerta, él me jalonea y yo me caigo. Él se queda parado insultándome, yo me vuelvo a parar y él me vuelve a jalonear”, comenzó diciendo.

“Yo estaba llorando y mal. Ya me había empujado y golpeado. Él se fue”, agregó, mientras aseguraba que las cámaras de su domicilio grabaron el hecho.

En otro momento, señaló que Néstor Villanueva habló mal de Florcita Polo. “Renegaba bastante de ella, decía que no servía para nada, que se iba deshacer de esa familia de m... que no servía ni para la intimidad”.

DENUNCIA EXTORSIÓN

Tessy Linda denunció a Néstor Villanueva ante la comisaria de Sol de Oro, los Olivos, por el delito de violación de la libertad sexual/chantaje sexual. Esto debido a los últimos mensajes que ha estado recibiendo donde la amenazan de hacer público fotos y vídeos íntimos.

“Tengo más conversaciones íntimas de ambos, fotos que si no quieres que salgan a la luz, yapeame 1500 soles en 3 cuotas, si no iré enviando a la prensa todo, tú decides”, se lee en la conversación que difundió para Magaly TV La Firme.

La bailarina cree que el cumbiambero es el responsable. “Si se llegara a filtrar ese video íntimo yo responsabilizo al señor Néstor Villanueva porque solo lo tenemos los dos, es por venganza”.

Tessy Linda acusa a Néstor Villanueva de maltrato físico y denuncia extorsión. (VIDEO: ATV)

NÉSTOR VILLANUEVA RECHAZA ACUSACIONES DE TESSY LINDA

Durante la conversación entre Magaly Medina y Tessy Linda, Néstor Villanueva se comunicó para negar todas las denuncias en su contra. Según dijo el cumbiambero, la persona que aparece en el video sexual no es él y aseguró que tomará medidas legales.

“Para empezar esa persona, no soy yo, a mí me causa demasiada molestia que se esté hablando cada rato de mi persona. Yo voy a tomar medidas legales porque no soy yo la persona, deben analizar bien”, manifestó.

Asimismo, reveló que a él también quisieron extorsionarlo con el mismo material audiovisual. “Hace un par de días me escribieron a mis redes sociales mostrándome ese video y no le tomé importancia porque no soy yo (...) no hicimos un video de ese tipo”.

Con respecto a las acusaciones de violencia física, Néstor Villanueva indicó que no dejará que se hable mal de su persona. “No voy a permitir que nadie hable más de mi tratando de dejarme mal (...) Yo no lo voy a permitir”.

Néstor Villanueva rechaza acusaciones de Tessy Linda. (VIDEO. ATV)

