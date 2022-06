Néstor Villanueva no vio a sus hijos por “trabajo”: fue visto con Greis Keren en Huaral

Néstor Villanueva no visitó a sus hijos con Florcita Polo Díaz por "trabajo". (Foto: Composición)

Aunque aún no firman la conciliación por la tenencia de sus hijos, Florcita Polo Díaz ha acordado con Néstor Villanueva que sus hijos pasaran los fines de semana con él, y de lunes a viernes con ella. No obstante, la empresaria asegura que este pacto no se ha cumplido hasta ahora, ya que el cantante no ha visto a sus pequeños este último fin de semana. En lugar de ello, fue visto con Greis Keren, quien sería su nueva saliente.

“Él puede ver cuando quiera a sus hijos. No le estoy diciendo que no. Es más, el fin de semana quedó acordado que él se quede con ellos. Pero bueno, dijo que tenía que trabajar”, declaró la hija de Susy Díaz a las cámaras de Magaly TV La Firme, sin pensar que el programa luego grabaría a su expareja en compañía de una segunda persona.

Dicho y hecho, los reporteros de Magaly Medina captaron a Néstor Villanueva el domingo 5 de junio en eventos realizados en Chancay y en Huaral. Su acompañante fue la modelo peruana Greis Keren, conocida en el medio mayormente por ser la expareja del futbolista Jerson Reyes.

A los dos se los vio caminando por la noche, dentro de una camioneta y hasta tomando emoliente. Sin embargo, ninguno mencionó en sus redes con quién se encontraba, lo que llamó la atención de los reporteros porque era más que evidente que estaban juntos.

Ya el lunes 6 de junio, a las 11: 50 p.m. aproximadamente, la expareja de Florcita Polo Díaz llegó a Lima junto a Greis Keren. Ambos ingresaron al departamento de la modelo, ubicado en San Martín de Porres. Recién el martes a las 10:40 a.m. salieron de casa.

NÉSTOR VILLANUEVA SE QUEDÓ MUDO

El cumbiambero fue consultado por el reportero de Magaly TV La Firme sobre el tipo de relación que mantiene con Greis Keren, tomando en cuenta que ahora se quedan a dormir en la misma casa. Además, le hizo saber que el sábado y domingo tenía que pasar tiempo con sus hijos, algo que no cumplió.

“¿Tienes una relación con Greis? Te has quedado a dormir de nuevo en su casa. Ayer supuestamente tenías que haber ido a ver a tus hijos. Has estado en Chancay con Greis. ¿Estás cumpliendo con tu régimen de visitas?”, preguntó el ‘urraco’ una vez tuvo a la presunta parejita frente a frente.

Greis Keren solo se río por la pregunta, mientras que Néstor Villanueva no quiso responder.

Pero quien sí habló sobre eso fue Florcita Polo Díaz, quien le pidió al cumbiambero que le firmara los papeles de divorcio de una vez. “Que no la haga larga, ya no quiero seguir casada con ese hombre. Pido públicamente que me dé el divorcio. Estoy cansada de que pase algo con el señor, respire y me busquen para preguntarme”, sostuvo.

Néstor Villanueva fue captado con Greis Keren en Huaral este último fin de semana | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

