Xoana González y la denuncias que le interpusieron a lo largo de su polémica trayectoria

Xoana González fue denunciada por Melissa Loza y Joshua Ivanoff. Foto: Composición.

La controvertida modelo Xoana González ha tenido innumerables diferencias con los personajes de la farándula peruana, es que desde que llegó al Perú como ‘Chica de Dorada’ no se guardaba nada y comentaba todo lo que parecía acerca de las polémicas del espectáculo peruano.

Tuvo encuentros con varias figuras como la modelo Gianina Luján por haber tenido presuntamente una relación con su exesposo Rodrigo Valle, también con los chicos reality Joshua Ivanoff y Melissa Loza. Esta última casi la lleva a la cárcel y a pagar una reparación civil de 10 mil soles. Conozcamos un poco más de cada caso.

LEER MÁS: Xoana González ganó suscriptores tras contenido explícito de Fátima Segovia en OnlyFans

MELISSA LOZA CASI LA LLEVA A LA CÁRCEL

A Melissa Loza no le gustó para nada que la reina del Only Fans comentará que la integrante de Esto es Guerra haya mantenido una relación clandestina con el conductor de televisión Raúl Romero. Por ese motivo, en el 2015, Melissa Loza interpuso una demanda por difamación agravada contra Xoana González.

El poder Judicial aceptó la denuncia de ‘La Diosa’ e inició el proceso legal. Luego de varios años, en el 2019, la Corte Superior de Justicia de Lima falló en contra de Xoana González y la condenó a un año de prisión preventiva y a pagar una reparación de 10 mil soles.

Para suerte de la argentina, esta medida se dictó mientras estaba en su país natal, pero esto le costó estar fuera de Perú, año y medio.

La modelo tuvo que permanecer todo este tiempo junto a su familia, lejos de sus esposo y de sus mascotas, pese a haber pedido disculpas públicamente y haber cancelado la reparación civil por 10 mil soles.

Cuando la Corte Superior de Justicia retiró la orden de captura, la controvertida modelo pudo viajar hacia Lima en el 2019, en ese momento la recibió en el aeropuerto su entonces esposo Rodrigo Valle.

Melissa Loza denunció a Xoana González. Foto: Instagram.

JOSHUA IVANOFF

El chico reality Joshua Ivanoff también le interpuso una denuncia a Xoana González por haber hablado de su virilidad en el programa de Magaly Medina, en Latina.

En este espacio, Xoana no estuvo sola, sino con Grace Becerra, quien fue pareja de Joshua Ivanoff. Juntas expresaron muchos calificativos con respecto al miembro viril del modelo. En dicha entrevista, también estuvo como comentadora la escritora Mónica Cabrejos.

En junio del 2015, Joshua Ivanoff denunció por difamación tanto a Xoana González, como a Mónica Cabrejos y a Grace Becerra. El joven pidió una reparación civil de un millón de soles.

“A mí no me fastidió lo que dijeron, lo que me molestó fue la actitud y los comentarios de la gente en general. La burla, de salir a la calle y que me griten cosas que nada que ver.. .”, dijo el exguerrero en ese entonces.

Mientras duró el proceso legal en el 2015, Xoana González fue impedida de salir del país e ir a visitar a su familia en Argentina.

“Las leyes del Perú dictaron que no puede salir del país cuando esté en un proceso legal. Recién ahora, que la demanda ha sido aceptada, sale a llorar y a pedir perdón”, señaló en su momento Joshua.

Luego de dos años, Xoana González publicó una columna en un diario local y ahí expresó que había pedido perdón a Ivanoff y le agradeció por la lección aprendida que le dejó en su vida.

“En fin, uno puede amarrarse al rencor o soltar y agradecer por la lección aprendida. Le he pedido perdón a Joshua en varias oportunidades, pero también agradezco que me haya dejado un año sin poder ver a mi familia. Le agradezco el dolor que me causó y de haber transformado ese dolor en aprendizaje, para luego soltar y sanar”, dice parte de la columna publicada en el diario Trome.

Josua Ivanoff denunció a Xoana González por difamación. Foto: Instagram

ARTISTA LA DENUNCIA POR SUS CUADROS

Xoana González no solo es la reina del Onlyfans, también es una pintora de cuadros, habilidad que jamás creyó que le traería problemas. La artista peruana Harumi Hironaka la acusó en el 2016 de plagiar sus trabajos.

La pintora e ilustradora recalcó que la polémica Xoana había roto los códigos que tienen todos los artistas por no dar créditos a sus obras.

“Sería ideal si quieres dedicarte al arte, en serio, empieces a compartir algunos códigos que tenemos entre los artistas, uno de ellos es mencionar a los verdaderos creadores detrás de las piezas que copias ”, le dijo Harumi a Xoana en aquel momento.

Xoana González admitió que sí tomaba referencia de algunas pinturas que encontraba en Internet, y que ya había hablado con la artista peruana para pedirle permiso de usar e inspirarse en sus cuadros de mujeres abstractas.

“ Yo jamás mentí, siempre dije la verdad, que algunos lo copio de Internet y no se quién lo habrá dibujado ... siempre aclaré que copié, de cuarenta y pico pinturas, cuatro me inspiré en una chica que encontré en Internet. Yo había hablado con ella, le pedí permiso y me dijo que increíble que pinte con tempera, no entiendo ahora...”, dijo en el fenecido programa de ‘Amor Amor Amor’.

Para tranquilidad de Xoana González, la denuncia no llegó a instancias judiciales.

(Foto: Instagram/@xoanaoficial)

SEGUIR LEYENDO: