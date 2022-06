Rodrigo González le responde a Mónica Cabrejos: “La indirecta es el arma de marketing para su libro”

Rodrigo González asegura que no habló de Mónica Cabrejos. (Foto: Instagram)

Rodrigo González no se quedó callado y utilizó sus redes sociales para responderle a Mónica Cabrejos luego de que haya negado que se burló del periodista por el intento de detención que pasó días atrás.

Y es que todo comenzó cuando la escritora publicó una frase que generó la indignación de las denominadas ‘rodriguistas’ y fue tomado como una indirecta para el popular ‘Peluchin’. “El karma siempre llega. Quien riendo la hace, llorando la paga. Atte.: El Karma”.

Esto no pasó desapercibido para Rodrigo González, quien señaló que una “empleada” de una de sus denunciantes aseguró que el karma llegaba, por lo que le preguntó qué significaba eso para ella. Días después, Mónica Cabrejos indicó que jamás se había referido a él y recalcó que no tiene nada en su contra.

Sin embargo, el conductor televisivo no habría creído en sus palabras y a través de su cuenta oficial de Facebook resaltó que en ningún momento la mencionó o se refirió a ella. Además, indicó que a diferencia de ella, él no manda indirectas y que todo sería una estrategia de marketing para vender sus libros.

“¿En algún momento la mencioné? Ah, ya entendí. Se sintió aludida. “No hablo con indirectas” dice, la que ha hecho de la indirecta, la única y principal arma de marketing de sus libros pedorros. A ver, cariño, un poquito de por favor”, escribió.

Recordemos que, “Mujer pública” ha sido el último libro publicado de la conductora televisiva donde cuenta distintos pasajes de su vida privada. Incluso, llegó a denunciar que sufrió de abuso sexual por parte de una persona conocida en el mundo del espectáculo.

Rodrigo González asegura que no habló de Mónica Cabrejos. (Foto: Instagram)

La publicación de Rodrigo González ha generado miles de reacciones donde sus seguidores no dudan en darle su respaldo. “No reniegues peluchín ni le des importancia a una tipa que toda su vida ha sido una más del montón”, “No hagas caso más lo que hacen perder el tiempo”, fueron algunos comentarios de sus fanáticos.

¿QUÉ DIJO MÓNICA CABREJOS?

En una reciente entrevista, la presentadora de TV dijo que no entiende la reacción de la figura de Willax Televisión. Además, manifestó que las personas que la conocen, saben que siempre está compartiendo imágenes sobre el karma.

“No tengo nada ni a favor ni en su contra, caso contrario lo hubiese demandado por ciertas expresiones. Este negocio es de opiniones. Debe estar (sensible), porque de otro modo no entiendo por qué me ataca. Los que me conocen saben que siempre pongo el karma. Mira, para pelear se necesitan dos y no estoy para eso, nunca lo mencioné”, reveló al diario El Popular.

Sobre si le pareció excesivo que la policía lo buscara en su casa y trabajo, precisó: “No es mi tema, pero estimo que si alguien cree que se ha cometido un delito, tiene el derecho de demandar y la justicia se encargará. Insisto que mi mensaje no era para el señor, está demasiado sensible”.

Mónica Cabrejos no piensa responder a los ataques de 'Peluchín'. (Foto: Composición)

