Rodrigo González aconseja a Samahara Lobatón que se valore y cambie de novio

La pareja de Samahara Lobatón y Jonathan Horna ‘Youna’ fue vista divirtiéndose en un concierto reggaetón, evidenciando que las cosas entre ellos va viento en popa. Sin embargo, esto alarmó al conductor Rodrigo González, quien se animó a aconsejar a la hija de Melissa Klug a que comience valorarse y se aleje de esa relación tóxica.

El conductor de Amor y Fuego comentó en su programa del 8 de junio, que Samahara insiste en una relación que no es saludable. Al contrario, la considera bastante inmadura, pues cuando se pelean se quitan las fotos que tienen juntos en su cuenta de Instagram.

Además, recordó que la joven influencer amenazó de muerte a una tatuadora que le había escrito al papá de su pequeña. Por tal motivo, Rodrigo González le recomendó a la hija del futbolista Abel Lobatón, que cuando una mujer le escriba a su enamorado, no se rebaje a contestarle. Lo que le aconsejó hacer es que cambie de novio y comience a valorarse.

“Que alguien le escriba a tu novio significa, que tú no tienes que escribirle a la trampa, tú no tienes que rebajarte a eso, amenazarla de muerte. Lo que tienes que hacer, si un hombre o una mujer te lleva a eso, es cambiar de novio y valorarte” , expresó.

Asimismo, agregó que Samahara y Youna es una unión que no es recomendable porque ellos saben muy bien a qué límites han llegado. Sin embargo, ella insiste en estar con él y formar una familia que está lejos de ser feliz y estable.

“Qué pasa cuando, uno a pesar de que sabe los límites, que ya han pasado ambos, a pesar de que saben sobre las faltas de respeto que han tenido… entonces ya sabrá Youna y sabrá ella en lo que están metidos, pero no les auguro un buen final” , dijo

Por otro lado, agregó que la situación que vive la influencer y el barbero ya no le parece divertida, sino preocupante porque los jóvenes padres han llegado a situaciones extremas.

Tal como sucedió, cuando Samahara Lobatón denunció a Youna por agresión física, ya que él la empujó al enterarse que ella le había rapado el cabello a su pequeña de dos meses. Ambos terminaron en una comisaria de La Perla.

SE MUESTRAN MÁS UNIDOS

El 12 de mayo, el programa Amor y Fuego fue a buscar a Samahara Lobatón luego de la denuncia que le interpusiera la tatuadora Jorka Otoya a la hija de Melissa Klug. Ella señaló que la conversación mostrada por Jorka era editada, además contó que se encuentra muy bien con Youna Horna.

“Una relación se basa en confianza, estamos para crecer juntos e ir sumando en la vida como todos”, comentó Samahara Lobatón. Asimismo, la reportera le consultó por qué ella y su pareja no se siguen en las redes sociales como lo hacían antes.

“Somos chibolos, todo bien, nosotros estamos muy bien como familia. Todo perfecto, Yo no tengo por qué mandarle indirectas a él, todo se lo digo en mi casa” , indicó la influencer para defenderse.

En ese sentido, Samahara Lobatón dejó en claro que ellos simplemente tomaron la decisión de dejarse de seguir, pero que no se han bloqueado, por lo que cada uno sabe exactamente qué es lo que publica en sus redes sociales.

“Nosotros no estamos bloqueados, simplemente no nos seguimos, pero nos llevamos super bien, él y yo, así nos entendemos. No, todavía no me casen, por favor”, remarcó.

EL MENSAJE DE YOUNA A SAMAHARA LOBATÓN

Jonathan Horna, más conocido como Youna, aprovechó una fecha especial como es el Día de la Madre para dejar un emotivo mensaje a Samahara Lobatón, confirmando que su relación está más fuerte que nunca pese a los problemas que atravesaron como enamorados.

“Llevar un gran rol con tanta dedicación como lo haces merece ser reconocida y festejada. Feliz Día de la Madre y gracias por dedicar tiempo completo a Xianna. Somos un equipo y lo reflejamos en la crianza de nuestra hija. ¡Gracias por ser una extraordinaria mamá! ” publicó el joven barbero en su red social.

