Samahara Lobatón habría terminado con Youna y estas serían las pruebas

¿Samahara Lobatón y Youna terminaron su relación? (Foto: Instagram)

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, habría terminado su relación con Youna, el padre de su hijo. Si bien es cierto, no se han referido al respecto, una nueva publicación de la influencer avivarían los rumores que se han venido tejiendo desde hace un tiempo.

Como se recuerda, Lobatón tiene una hija con Youna, joven con el que decidió darse una oportunidad tras terminar su relación con un fuerte enfrentamiento que los llevó a la comisaría. Cuando se creyó que no habría vuelta atrás, la pareja anunció su reconciliación a tras de sus cuentas de Instagram. Hecho que no le gustó para nada a Melissa Klug.

Sin embargo, hay razones por las que muchos de sus fans especulan que el romance nuevamente llegó a su fin. Incluso, en febrero la joven fue consultada al respecto, pero se encargó de desmentirlo.

¿Por qué se avivaron los rumores? La primera y la más reciente es que Samahara publicó en su red social un mensaje que sería una especie de indirecta para el padre de su hija. “No aceptes mediocridades de nadie. Si no te respetan, te vas”, se puede leer en la historia de Instagram.

El mensaje de Samahara Lobatón. (Foto: Instagram)

Otra de las pistas es que la foto donde ambos anuncian su reconciliación ya no se ve en la cuenta de Instagram de la hija de Melissa. ¿Qué pasó?

Samahara Lobatón y Youna se reconciliaron. (Foto: Instagram @flockogram)

Una razón más sería que ambas figuras dejaron de seguirse en sus redes sociales. Cane indicar que en una última entrevista en el mes de febrero, la joven señaló que esto fue parte de un juego.

“No hubo pelea ni discusión, fue tipo un juego que yo le dije ya no quiero ver tus historias y él, en vez de responderme, me bloqueó. Fue nuestra manera de jugar entre nosotros y todo el mundo comenzó a decir que nos habíamos separado”, indicó en “En Boca de Todos”.

Sin embargo, siendo abril, la pareja aún no se sigue y menos aparecen fotos recientes de ellos como pareja en sus cuentas de Instagram.

Los que se especula es que la relación habría llegado a su fin, pero aún no deciden hacerlo oficial. ¿Tendrán alguna esperanza de regresar?

SAMAHARA LOBATÓN DESCARTÓ TENER UN SEGUNDO HIJO

A principios de marzo, la influencer señaló que no está entre sus planes convertirse en madre otra vez, al menos no por ahora.

“No lo he pensado, no lo quiero. Esta vez no hay forma. Tener un hijo no es tan a la ligera. Y por lo menos para tener otro tendrían que pasar un par de años para yo estar preparada y poder dividir mi atención”, indicó la hija de Melissa Klug de forma bastante segura.

Asimismo, Samahara Lobatón aseguró que la maternidad la ha cambiado por completo y la ha ayudado a madurar como persona. Por eso mismo, esperará un par de años para recién tomar la decisión de darle un hermano menor a su hija.

“Yo soy mamá 24/7. Todo el tiempo estoy con mi hija. Yo trabajo, pero estoy Xianna. Nunca me le despego. Le cocino. No hay forma que la atención que le doy a ella como mamá la divida en dos. Está muy chiquita. Quiero darle una base,

seguridad, estabilidad, que crezca con mucho amor“, precisó Lobatón para tranquilidad de su madre, quien estaba junto a ella cuando brindó sus declaraciones para En Boca de Todos.

Melissa Klug y lo que pasaría si se entera que Samahara Lobatón está embarazada otra vez. (VIDEO: América TV / En Boca de Todos)

