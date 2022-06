Patricio Parodi se entera en vivo del nacimiento de su sobrina: “Te amo Aitana”

Patricio Parodi se entera en vivo que su sobrina nació. (Foto: Composición)

Patricio Parodi se convirtió en tío. El chico reality estuvo en su programa sin imaginar que en medio de la competencia recibiría la noticia del nacimiento de su primera sobrina. El capitán de los guerreros reveló que recibió la fotografía en su celular.

Como se recuerda, su hermana Majo Parodi estaba embarazada. La joven ha estado en el ojo público por la cercana amistad que tiene con Flavia Laos, ex pareja de Patricio Parodi. La joven ha dado de qué hablar por compartir con la modelo mientras su hermano ya tiene nueva novia.

Alejada de las cámaras, Majo Parodi trajo al mundo a su primera hija a quien llamará Aitana. La noticia la dio Johanna San Miguel en pleno programa en vivo, causando gran ternura entre los integrantes de los equipos de guerreros y combatientes.

“Un comentario chiquititito, hace cincuenta minutos acaba de nacer la sobrina de Patricio Parodi”, comentó San Miguel para darle el pase y las felicitaciones a su participante. De inmediato, el novio de Luciana Fuster dio un emotivo mensaje para su hermana y toda su familia.

“Hace un rato vi el mensaje que me ha llegado hace 50 minutos. Incluso me han mandado la foto de mi hermana en la sala de parto. Las amo mucho, a mi hermana, a mi familia. Te amo Aitana, la nueva integrante de la familia”, señaló bastante emocionado.

¿QUIÉN ES MAJO PARODI?

Maria José Parodi Costa es una de las hermanas mellizas del chico reality Patricio Parodi. La joven no tiene nada que ver con el mundo televisivo, por el contrario es graduada en nutrición por la Universidad de Navarra en España.

Tras terminar su carrera, Majo prefirió regresar al Perú. Según sus propias declaraciones, tomó esta decisión porque la ‘estaba pasando mal’ en Europa y en nuestro país no iba a sufrir de incomodidades.

“El hecho de tener mi familia acá, las comodidades que tengo acá… La estaba pasando medio mal (fuera del Perú). Al final pensándolo un poco, decidí venir, fue la mejor decisión que he tomado. Aunque extraño España”, comentó en algún momento en su red social.

La joven de 23 años de edad compartió su embarazo en las redes sociales. Incluso realizó una fiesta de revelación de género de su bebé y otra del Baby Shower de su primogénita. Esta vez, si dio de qué hablar por los invitados que tenía.

Como se recuerda, Patricio Parodi y Flavia Laos tuvieron una larga relación. Incluso, la modelo vivió varios meses en casa de su novio en medio de la pandemia, por lo que se unió mucho más a las hermanas Parodi.

Por esta razón, la influencer fue una de las primeras invitadas a todas las celebraciones de Majo, pese a que tenía que cruzarse con Luciana Fuster, actual pareja del chico reality.

LUCIANA FUSTER NO FUE INVITADA AL BABY SHOWER

Tras realizarse el baby shower de Majo Parodi, se mostraron imágenes de la asistencia de Luciana Fuster. Sin embargo, la chica reality marcó distancia y aclaró que ella solo fue invitada de su enamorado, más no de su cuñada.

“Son tantas cosas que se dicen, lo único real es que yo estaba invitada por Pato, él es mi novio, mi pareja, no Majo. Todo bien con ella, bien con las hermanas, directamente soy invitada de Pato. No me incomoda, no me molesta (no estar en video del baby shower), no tiene por qué”, expresó la modelo sobre el tema.

Por otro lado, aclaró que mantiene una buena relación con las hermanas de su novio, pese a que no son sumamente cercanas. “Todo bien, cuando hay una oportunidad estamos juntos (con la familia de Patricio), con Pato no es que estemos todo el día encerrados. En verdad todo está tranquilo, estoy en un momento bastante lindo, bastante tranquilo y creo que los dos estamos felices”, agregó.

