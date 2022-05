Luciana Fuster explica su ausencia en el cumpleaños de las hermanas de Patricio Parodi

Luciana Fuster asegura que Patricio Parodi no fue invitado a la fiesta y decidieron irse a otro lugar. (Foto: Captura)

Luciana Fuster sigue dando de qué hablar y está vez por su ausencia en la fiesta de cumpleaños de las hermanas de Patricio Parodi, Majo y Mafer Parodi. El último viernes 13 de mayo, las gemelas organizaron una reunión y llamó la atención que la chica reality no estuviera presente, pues para el baby shower de Majo sí estuvo.

Asimismo, Flavia Laos fue la invitada que acaparó las portadas nuevamente y se especuló que por su presencia, la integrante de Esto es Guerra prefirió no asistir. Por ello, las cámaras de América Espectáculos no dudaron en abordarla para preguntarle sus motivos.

Según explicó la influencer, Patricio Parodi tampoco fue a la fiesta y ambos decidieron irse al cine para luego salir de fiesta en compañía de otros chicos reality. Además, recalcó que si su pareja no va a las reuniones familiares, ella tampoco.

“La verdad que ni el Pato fue a la fiesta, sí me preguntaban por qué no fui, pues porque el Pato tampoco fue, entonces fuimos al cine y está bien, cada uno tiene sus planes. Igual pato y yo nos fuimos de fiesta, estuvimos con Cachaza y con Rafael y otros amigos, no sé si fue el mismo día, decidimos ir al cine otro día, de ahí el domingo yo estuve con mi familia en parrilla y ya”, dijo.

En ese sentido, aclaró que tiene una buena relación con las hermanas Parodi y descartó algún distanciamiento. Finalmente, pidió que se deje de hacer ‘dramas’ cuando no se le vea en las reuniones de Patricio y su familia.

“Sí, todo está bien, lo puse al día siguiente en mis historias, me hizo el desayuno, llegó la hermana con todo lo que había quedado de la fiesta, estábamos picando, comiendo calentado rico, en verdad eran puro postre que habían estado en la celebración. Una vez más no hagan drama, no pasa nada, no es que no invitaron sino que teníamos otros planes”, concluyó.

LUCIANA FUSTER ADMITIÓ QUE NO HABÍA SIDO INVITADA AL BABY SHOWER

Luciana Fuster y Flavia Laos acapararon las portadas de los principales medios de comunicación por haber asistido al baby shower de la hermana de Patricio Parodi, pues como se sabe, entre ellas no existe una buena relación desde hace algunos años.

Aunque muchos pensaron que la integrante de Esto es Guerra había sido invitada por la misma hermana de Patricio, su novio, lo cierto es que esto no fue así, ella misma confesó que fue el ‘Pato’ quien le pidió que asista a su lado.

“Son tantas cosas que se dicen, lo único real es que yo estaba invitada por Pato, él es mi novio, mi pareja, no Majo. Todo bien con ella, bien con las hermanas, directamente soy invitada de Pato. No me incomoda, no me molesta (no estar en video del baby shower), no tiene por qué”, expresó la modelo.

