¿Por qué Luciana Fuster no posó con las hermanas de Patricio Parodi en matrimonio? Esto dijo la modelo

Luciana Fuster estuvo en la misma reunión con las hermanas de Patricio Parodi. (Foto: Instagram)

Después que se especulara que asistió a un matrimonio donde también estuvieron las hermanas de Patricio Parodi y no se vieron las caras, Luciana Fuster no dudó en salir al frente para aclarar el tema. La joven señaló que tales rumores no son ciertos, pues fue ella quien le tomó fotos a Majo y Mafer Parodi, aquellas que colgaron en sus historias de Instagram.

Cabe señalar que desde que Luciana y Patricio iniciaron su romance, mucho se ha especulado de un supuesto rechazo de parte de las hermanas del chico reality. Esto porque Majo y Mafer son grandes amigas de Flavia Laos, la expareja del modelo.

En la última entrevista que brindó para América Espectáculos, Luciana Fuster aclaró que la relación con sus cuñadas es buena y cada vez mejor. Además, indicó que ya está cansada de estos rumores.

PUEDES LEER: Patricio Parodi cree que Luciana Fuster puede ganar el Miss Perú: “Tiene potencial”

“Yo los he grabado bailando en uno de sus videos que han subido en sus historias. Hemos estado sentados allí en el mismo lugar, o sea la verdad, no puedo creer que hayan dicho eso”, indicó la integrantes de Esto es Guerra.

La joven aclaró que es cierto que no asistieron juntos a la fiesta, pero sí compartieron con las hermanas Parodi en la fiesta. Incluso, estuvieron en la mismo lugar.

“Que no fuimos juntos es una cosa porque fui con Cachaza en el carro de Pato y ellas por su lado, pero en la fiesta hemos estado todos juntos en el mismo lugar”, acotó.

¿POR QUÉ NO POSÓ CON LAS HERMANAS PARODI?

En otro momento, Luciana Fuster señaló que si no aparece en sus historias con las hermanas Parodi no es porque se lleve mal con ellas.

“En mis historias solo salen Cachaza y Patricio, pese a que conocía a mucha gente allí, había personas de mi colegio. El día que suba algo con las hermanas (dirán) ‘lo hace para que no hablen’”, remarcó.

Finalmente aclaró que cada vez se está llevando mejor con las hermanas de Patricio Parodi, descartando - una vez más - algún tipo de enemistad como tanto se especula en redes sociales.

“No pasa nada con las hermanas, nos llevamos cada vez mejor. Es agotador (el tema), cansa estar aclarando algo que no tiene ni pies ni cabeza”, dijo.

Luciana Fuster no posó con las hermanas de Patricio Parodi en fiesta y explica por qué. La joven aclaró que se lleva bien con sus cuñadas. (Video: América TV)

¿POR QUÉ NO FUE AL CUMPLEAÑO DE LAS HERMANAS PARODI?

El la quincena de mayo, Luciana Fuster fue cuestionada por qué no estuvo en la fiesta de cumpleaños de las hermanas de Patricio Parodi, mientras que Flavia Laos sí acaparó portadas por su asistencia. Ante ello, la modelo explicó que el chico reality tampoco fue a la reunión.

La joven contó que ese día decidieron ir al cine y luego se fueron a una fiesta con otros chicos reality. Además, recalcó que si su pareja no va a los encuentros familiares, ella tampoco.

“La verdad que ni el Pato fue a la fiesta, sí me preguntaban por qué no fui, pues porque el Pato tampoco fue, entonces fuimos al cine y está bien, cada uno tiene sus planes. Igual pato y yo nos fuimos de fiesta, estuvimos con Cachaza y con Rafael y otros amigos, no sé si fue el mismo día, decidimos ir al cine otro día, de ahí el domingo yo estuve con mi familia en parrilla y ya”, dijo en su momento.

SEGUIR LEYENDO: