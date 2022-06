Nicola Porcella se muda a México y vende todas sus cosas en Perú: “La idea es radicar allá”

Nicola Porcella planea irse del Perú para vivir en México. (Foto: Instagram)

Nicola Porcella se encuentra por el camino de la internacionalización y no ha dudado en dejar su vida en Perú para empezar a radicar en México, país en el que diferentes productoras le han empezado a ofrecer trabajo. El exchico reality señaló que viene vendiendo todo lo que adquirió en nuestro país para iniciar su nueva vida.

En una entrevista que dio para el programa América Espectáculos, el exintegrante de Esto es Guerra explicó que ya vendió las carros que tenía acá y también se encuentra negociando la venta de su departamento, algo que es más complicado hacer, pues necesita encontrar un comprador.

“ La idea ya es radicar allá, vendí todos los carros acá, estoy viendo lo del departamento que es más complicado, pero también estoy negociando un ‘depa’ donde voy a vivir allá. La idea ya es quedarme en México ”, contó.

Asimismo, Nicola Porcella explicó que lleva 3 años en México, país al que llegó con la intención de integrarse al reality ‘Guerreros’; sin embargo, luego le fueron surgiendo otro tipo de trabajos y poco a poco ha empezó a ingresar al mercado laboral azteca.

“Llevo 3 años, me ha ido súper bien. Llegué por ‘Guerreros’ y este año acabo de grabar ‘Reto 4 Elementos’. Va a salir en Estados Unidos por UniMás y después sale en Televisa, me fue muy bien. Es el reality más importante en México, feliz que me hayan tomado en cuenta”, añadió.

De otro lado, el exchico reality sostuvo que su plan es llevarse a su hijo a vivir con él en México, así como a la madre de su pequeño, a quien le empezó a buscar trabajo como maquilladora para que también tenga una labor estable.

“ La idea es llevarme a Adriano y su mamá, obviamente el tiene que estar con su mamá, jamás los separaría . Me encantaría que ella vaya porque es maquilladora y yo he estado buscándole chamba. Primero tengo que establecerme yo”, sentenció.

Empezará una nueva vida. Nicola Porcella anunció que radicará permanentemente en México, por lo que empezó a vender todas sus cosas en Perú.

NICOLA PORCELLA NO PUDO DESPEDIRSE DE EEG

Nicola Porcella es considerado uno de los capitanes históricos de Esto es Guerra; sin embargo, su salida del reality causó gran controversia debido a que fue separado radicalmente por sus escándalos. Lamentablemente nunca pudo regresar y menos despedirse de todo el público que siempre lo apoyó durante los últimos años.

En conversación con La República, el exchico reality confesó que le hubiera gustado volver con el único objetivo de despedirse de sus fans. “ No salí como me hubiera gustado salir, ya va más de tres años que salí de EEG, y me hubiese gustado despedirme bien ”, señaló.

