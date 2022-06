Janet Barboza confirma que su relación con Miguel Bayona está en crisis: “Es complicado”

Janet Barboza dice que su relación no pasa por un buen momento. (Foto: Composición)

Aunque trató de esquivar el tema desde el miércoles 8 de junio, este jueves Janet Barboza no pudo ante la presión y terminó confirmando que su relación con Miguel Bayona está en crisis. La conductora señaló que el vivir en países diferentes ha perjudicado el romance.

Como se recuerda, Bayona vive en Estados Unidos, lugar donde viajó para buscar una mejora económica durante la pandemia. Y aunque confiesa que siempre lo apoyo, el estar distanciados ha hecho que la relación se enfríe.

“No se puede tapar el sol con un dedo. Llevar una relación a distancia es complicado, si teniendo a alguien al lado es difícil, imagínate tenerlo a la distancia” , indicó la popular Rulitos.

“Yo no puedo pararme acá y decir que todo está bien, es maravilloso, porque no es verdad. Si aquí teníamos buenos y malos días, imagínense de lejos”, acotó la presentadora de TV.

Janet Barboza señaló que siempre habrá un cariño entre Miguel y ella, porque lo sigue considerando un hombre increíble, pese a que la relación tal vez no llegue a buen puerto.

“Hay un cariño que va quedar siempre. Miguel Bayona es un hombre realmente increíble. Hemos tenido momentos difíciles, en pandemia casi terminamos, empaqué sus cosas y le dije gracias, pero luego como todos, fuimos rompiendo barreras y tratando de continuar” , acotó la rulitos.

CONVERSÓ CON MIGUEL BAYONA SOBRE SU RELACIÓN

En otro momento, Janet Barboza indicó que conversó con su pareja sobre el futuro de su relación. Ambos llegaron a la conclusión que quieren seguir intentándolo. Sin embargo, nada está dicho.

“Hemos quedado en que vamos a seguir intentándolo día a día a ver que pasa. No me pongo una venda en los ojos”, confesó Janet, quien resaltó que aunque ama a Miguel no tiene en su mente casarse

Barboza explicó también que no reprocha la lejanía de su pareja. Al contrario, la comprende, pues siempre le ha dicho que priorice a sus hijos. Como se sabe, el empresario debe pasar una pensión mensual, la cual no estaba cumpliendo debido a la falta de solvencia económica a causa de la pandemia.

“Acá sus negocios familiares no le empezaron a ir bien, la gente dejó de pagar sus lotes y tenían que moverse. Se fue a Miami con su hija mayor, que ahora estudia allá, para priorizar a los dos pequeños que tiene acá en nuestro país” , contó la presentadora.

