Andrea San Martín publica comunicado tras operarse de emergencia y pide que respeten su vida personal

Después de haber sido operada de emergencia, Andrea San Martín emitió un comunicado con el fin de aclarar que no hubo negligencia en su atención. Sin embargo, señaló que no pretende dar detalles de su salud. Asimismo, indicó que se ha visto en la obligación de hablar luego que la prensa abordara a Sebastián Lizarzaburu para preguntarle al respecto.

La influencer aclaró que se encuentra mucho mejor y que, junto a Sebastián, ha decidido no exponer su relación amorosa, vida personal y situación familiar.

“Ayer (7 de junio) tuve una operación de último minuto (…) pero quiero dejar en claro que todo lo concerniente a mi salud lo he mantenido al margen de las redes sociales desde hace muchísimo tiempo, puesto que más allá de ser un personaje público, ambos decidimos llevar nuestra relación amorosa, familiar y personal de tal manera que la cuidemos ante opiniones públicas” , inició señalando Andrea San Martín.

San Martín también aprovechó para agradecer a sus seguidores por el cariño que le han expresado, pues “no han sido meses fáciles” para ella. Además, resaltó que ha sentido el apoyo de su familia directa.

“De igual manera, muchas gracias por sus mensajitos que siempre me mandan con buena vibra y espero entiendan que todas estas decisiones sobre el tema público que se vienen tomando son pro la familia que hemos decidido construir juntos y atesorarla lo mejor posible ”, escribió.

Finalmente aclaró que ya se encuentra mucho mejor, aclarando que no hubo ninguna negligencia.

“Decirles que ya me encuentro bien y estaré recuperándome en los próximos días. Con esto quiero aclarar que no ha habido ninguna negligencia médica ni mucho menos, al contrario, creo que recibí la ayuda necesaria para salvar mi vida ante un evento como el que me sucedió y afectó bastante”, concluye el comunicado.

ACUSADA DE OCASIONAR EL DESPIDO DE UNA PROFESORA

Este hecho coincide con una acusación que enfrenta Andrea San Martín de parte de Juan Víctor Sánchez, quien señaló que la exmodelo ocasionó el despido de una profesora del nido de su hija. La razón sería porque le envió una foto de la menor al padre, actitud que presuntamente enojó a la exchica reality.

Andrea San Martín fue consultada sobre este tema y respondió que no sabía nada. Sin embargo, otra profesora terminó confirmando que efectivamente sí se despidió a una compañera suya, pero evitar dar más detalles porque su trabajo corría peligro.

Como se recuerda, la pareja ha cumplido recientemente un año de relación. Andrea y Sebastián lo celebraron con una cena y su respectiva publicación en redes sociales.

La exmodelo negó haber presionado a la institución educativa de su hija para que sacan a una de las profesoras.

