Perú

Magaly Medina destroza estreno de ‘Giselo’ en América TV: “Ponen a la copia barata de Gisela, no le ha ganado a nadie”

La conductora puso la lupa sobre la nueva apuesta sabatina de América Multimedia y dijo que Edson Dávila todavía no tendría el recorrido suficiente para sostener un espacio tan competitivo

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La periodista de espectáculos criticó la apuesta de América Multimedia y afirmó que Edson Dávila aún no ha construido una carrera sólida como conductor principal. Captura: Magaly TV La Firme.

La llegada de Edson Dávila, más conocido como Giselo, al competitivo horario de los sábados por la noche continúa generando comentarios dentro del mundo televisivo. El estreno de ‘Edson Pa’ Qué Más’, la nueva apuesta de América Multimedia, no pasó desapercibido para Magaly Medina, quien aprovechó una reciente edición de su programa para expresar su opinión sobre la decisión del canal de apostar por el popular conductor.

Lejos de limitarse a una observación puntual, la periodista dedicó varios minutos a analizar el ascenso profesional de Dávila y el significado que, según ella, tiene su llegada a uno de los espacios más importantes de la televisión peruana.

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Para Magaly, la decisión resulta especialmente llamativa debido a que el horario estuvo históricamente vinculado a grandes figuras de la pantalla chica, entre ellas Gisela Valcárcel, quien durante años dominó las noches sabatinas con distintos formatos de entretenimiento.

Estreno de ‘Edson Pa’ Qué Más’ genera polémica: Magaly Medina minimiza trayectoria de Giselo. Captura: Magaly TV La Firme
Estreno de ‘Edson Pa’ Qué Más’ genera polémica: Magaly Medina minimiza trayectoria de Giselo. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona la apuesta del canal

Durante su programa, la conductora inició su comentario refiriéndose a la posición privilegiada que ocupa América Televisión dentro del mercado local.

El líder de los canales, el que acumula todo el rating, no sabemos cómo, América Televisión”, comenzó diciendo.

A partir de ahí, desarrolló una crítica directa contra la elección de Edson Dávila como figura principal de un espacio estelar.

Según Medina, el popular personaje aún no ha consolidado una carrera como conductor capaz de sostener por sí mismo un programa de gran alcance.

Bueno, pues presentaría en el estelar de estelares nada menos que todavía a alguien que siempre copió un personaje, alguien que todavía no le ha ganado a nadie, alguien intrascendente que puede tener talento para el chiste, para la broma, pero que aún no ha desarrollado una capacidad de celebrity, de experimentado conductor, que no ha hecho una carrera aún, que es incipiente: a Giselo”, manifestó.

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Estreno de ‘Edson Pa’ Qué Más’ genera polémica: Magaly Medina minimiza trayectoria de Giselo. Captura: Magaly TV La Firme
Estreno de ‘Edson Pa’ Qué Más’ genera polémica: Magaly Medina minimiza trayectoria de Giselo. Captura: Magaly TV La Firme.

La comparación con Gisela Valcárcel

Uno de los aspectos que más desarrolló Magaly Medina fue la inevitable asociación entre Giselo y Gisela Valcárcel. El personaje interpretado por Edson Dávila surgió precisamente como una parodia inspirada en la denominada “Señito”, situación que con el paso de los años terminó convirtiéndose en una marca propia dentro de la televisión peruana.

Sin embargo, para Medina, el nuevo programa representa una especie de reemplazo simbólico de la histórica conductora. “O sea, esto es como decir: ‘Mira, Gisela, ya que tú no vas a estar acá en nuestras noches de los sábados, entonces ponemos a tu imitador, a tu copia barata, a tu protegido, al hijo que tú creaste televisivamente’”, expresó.

Estreno de ‘Edson Pa’ Qué Más’ genera polémica: Magaly Medina minimiza trayectoria de Giselo. Captura: Magaly TV La Firme
Estreno de ‘Edson Pa’ Qué Más’ genera polémica: Magaly Medina minimiza trayectoria de Giselo. Captura: Magaly TV La Firme.

“Pensé que era una broma”

Magaly también reconoció que inicialmente no creyó que el proyecto fuera real. Según contó, cuando comenzaron a circular versiones sobre la llegada de Giselo al horario estelar pensó que se trataba de una posibilidad poco probable. Sin embargo, con la confirmación oficial del programa, su percepción cambió.

Y lo han puesto. O sea, yo pensé que era un mal chiste de América, pero ahora ya estoy convencida de que sí, que este es un programa que sí existirá”, señaló.

Estreno de ‘Edson Pa’ Qué Más’ genera polémica: Magaly Medina minimiza trayectoria de Giselo. Captura: Magaly TV La Firme
Estreno de ‘Edson Pa’ Qué Más’ genera polémica: Magaly Medina minimiza trayectoria de Giselo. Captura: Magaly TV La Firme.

El peso del horario de los sábados

Otro de los argumentos planteados por Medina estuvo relacionado con la importancia histórica del horario asignado al programa. Las noches sabatinas son consideradas uno de los espacios más competitivos y valiosos dentro de la televisión abierta peruana. Por ello, la periodista manifestó su sorpresa ante la decisión de colocar a Edson Dávila al frente de una propuesta de entretenimiento en ese horario.

¿Cómo le das el estelar de estelar de los sábados? Ni que América Televisión fuera un canalcito de cable de los que ya no existen o un canalcito de los muchos que hay en YouTube. No, es un canal comercial que supongo que ha demostrado a lo largo de su existencia mucho respeto por el nombre de los fundadores de ese canal”, afirmó..

Estreno de ‘Edson Pa’ Qué Más’ genera polémica: Magaly Medina minimiza trayectoria de Giselo. Captura: Magaly TV La Firme
Estreno de ‘Edson Pa’ Qué Más’ genera polémica: Magaly Medina minimiza trayectoria de Giselo. Captura: Magaly TV La Firme.

La reciente declaración de Gisela

La crítica de Medina también hizo referencia a las recientes declaraciones de Gisela Valcárcel, quien fue consultada sobre su vínculo actual con Edson Dávila. La conductora señaló que mantiene respeto por él y por su carrera, aunque dejó en claro que no forma parte de su círculo cercano de amistades.

Aquellas declaraciones generaron múltiples interpretaciones dentro del ambiente artístico y fueron utilizadas por Magaly para reforzar su postura. Según la periodista, el pronunciamiento de Valcárcel habría significado una toma de distancia respecto al personaje que durante años fue asociado a ella.

Estreno de ‘Edson Pa’ Qué Más’ genera polémica: Magaly Medina minimiza trayectoria de Giselo. Captura: Magaly TV La Firme
Estreno de ‘Edson Pa’ Qué Más’ genera polémica: Magaly Medina minimiza trayectoria de Giselo. Captura: Magaly TV La Firme.

“Lo negaron y lo botaron del paraíso”

En la parte final de su comentario, Magaly lanzó una de las frases más duras de toda su intervención.

Refiriéndose a la posición actual de Edson Dávila respecto a Gisela Valcárcel, sostuvo:

Pero Giselo. Y Giselo fue además desconocido por su madre creadora. Desconocido totalmente. Lo negaron, lo botaron del paraíso en una sola declaración”.

Estreno de ‘Edson Pa’ Qué Más’ genera polémica: Magaly Medina minimiza trayectoria de Giselo. Captura: Magaly TV La Firme
Estreno de ‘Edson Pa’ Qué Más’ genera polémica: Magaly Medina minimiza trayectoria de Giselo. Captura: Magaly TV La Firme.

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