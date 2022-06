Andrea San Martín se defiende y niega haber solicitado que despidan a la profesora de su hija

Andrea San Martín desmiente haber causado despido de profesora del colegio de su hija. (Foto: Instagram)

Sale a defenderse. Andrea San Martín rompió su silencio tras ser señalada de ser la causante de un despido en la institución educativa de su pequeña hija. De acuerdo a Juan Víctor, la influencer hizo un escándalo al saber que la maestra había compartido una fotografía de la pequeña en una actividad escolar.

“Despidieron a una profesora del nido de mi hija porque me llegó una foto en grupo donde sale ella. No le bastó con pedir cámaras de seguridad de su condominio para ver quién me mandó la foto de mi hija. Ahora van a amedrentar a las mises del nido, como lo hizo en el nido anterior”, escribió el extripulante de cabina.

Al saber dicha información, el programa Amor y Fuego fue a buscar la versión de Andrea San Martín, quien dio la cara y se animó a responder, indicando que ella no tenía responsabilidad alguna.

“ Yo creo que deberían de investigar con las personas encargadas, las personas que ven la administración de un colegio y demás, antes de poder hablar de esos temas que en verdad son bastante delicados ”, empezó diciendo.

Posteriormente señaló que ella no se iba a involucrar en este tipo de temas, pues sabe perfectamente que lo podía traer problemas, por lo que le pidió al reportero que averigüe en la misma institución educativa qué fue lo que realmente sucedió.

“Yo prefiero no involucrarme, no tengo nada que ver, igual gracias por venir, sí realmente no tengo nada que ver. Me parece que sí debían consultarlo con las personas adecuadas para saber realmente que es lo que ha pasado, porque sino ya saben que eso me puede traer a mí inconvenientes”, añadió.

“ Sería bueno que lo investiguen directamente con las personas encargadas, yo no tengo absolutamente nada que ver. No tengo la potestad, ni tampoco el derecho de hacer una cosa así ”, precisó.

Finalmente evitó referirse a las demandas que entabló contra Juan Víctor por violencia psicológica, las mismas que fueron desestimadas por el Ministerio Público. Andrea San Martín solo atinó a decir que ella se encontraba enfocada en que se descubra la verdad acerca del despido de la profesora del nido de su hija.

“Lo más importante en este momento era desmentir el tema de la profesora porque me parece que está ocasionando muchos problemas, hay que tener mucho cuidado al decir las cosas porque la gente lo puede entender como una verdad”, sentenció.

La exmodelo negó haber presionado a la institución educativa de su hija para que sacan a una de las profesoras.

JUAN VÍCTOR EN SU MOMENTO SE DISCULPÓ CON ANDREA SAN MARTÍN

En una entrevista con el programa Amor y Fuego, Juan Víctor dejó en claro que él no se encontraba enterado de las acciones de su madre, por lo que se disculpó con Andrea San Martín, pues sabe que no la deja en una buena posición, más aún cuando ellos en estos momentos se encuentran enfrentados.

“ Tenemos que haber llegado a este punto, lamentablemente, a mí me duele bastante, no he querido de forma indirecta hacer quedar mal a la mama de mi hija, lo siento por eso lado. Pero no puedo ver a mi hija”, indicó.

