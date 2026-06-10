John Kelvin niega agresión contra su hijo y sugiere que denuncia de Dalia tendría origen sentimental: “No tengo nada que ocultar”

El cantante rechazó las acusaciones de violencia hacia uno de sus hijos y afirmó que existe un trasfondo que aún debe esclarecerse. Willax/ Amor y Fuego..

La polémica vuelve a rodear a John Kelvin. El cantante decidió pronunciarse públicamente luego de las recientes acusaciones y denuncias presentadas en su contra por Dalia Durán, madre de sus hijos, quien lo señaló por un presunto episodio de violencia familiar ocurrido dentro del domicilio donde reside junto a los menores.

Las declaraciones del artista fueron difundidas en el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, espacio que logró abordarlo para conocer su versión sobre un caso que nuevamente ha captado la atención de la opinión pública. Aunque el cumbiambero evitó profundizar en algunos detalles debido a la naturaleza del proceso, sí dejó en claro que rechaza las acusaciones y que considera que la situación ha sido expuesta de una manera que no refleja completamente los hechos.

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En medio del interés mediático generado por la denuncia, John Kelvin manifestó sentirse afectado por la forma en que se han difundido las versiones sobre lo ocurrido. Según explicó, prefiere actuar con prudencia mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes y evita entrar en confrontaciones públicas.

“Yo me mantengo al margen al menos por ahora, estoy apenado por esta situación, no tengo nada que ocultar... cuando dispongan de mí ahí estaré si viene cierto, hay dos partes, pero yo no necesito salir a hablar mal de alguna persona para facturar... te juzgan sin saber, no me conocen”, declaró el intérprete.

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John Kelvin asegura que lo juzgan sin pruebas y descarta haber agredido a su menor hijo. Captura: Amor y Fuego.

John Kelvin rechaza acusaciones de violencia hacia uno de sus hijos

Uno de los puntos que más repercusión ha generado en las últimas horas está relacionado con las versiones que lo vinculan con presuntos actos de violencia contra uno de sus hijos. Frente a estas afirmaciones, el cantante negó tajantemente haber cometido alguna agresión y cuestionó que determinadas acusaciones se den por ciertas sin que exista una investigación concluida.

Durante la entrevista, sostuvo que muchas veces las denuncias se convierten rápidamente en condenas mediáticas y que las personas suelen emitir juicios sin conocer todos los elementos del caso.

“Todos son palabras, muchas personas pueden hablar, es más cualquier persona puede denunciar hoy en día, yo he estado llevando buena comunicación como papás y es lo que estábamos haciendo, pero yo no sé qué ha pasado. Como yo ahorita estoy enfocado en mí”, expresó.

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El artista insistió en que durante los últimos meses había mantenido una comunicación adecuada con Dalia Durán en beneficio de sus hijos y aseguró que esa era precisamente la dinámica que ambos intentaban conservar. Por ello, señaló que desconoce qué habría provocado el actual conflicto.

Asimismo, remarcó que actualmente sus prioridades están centradas en su trabajo, su bienestar personal y la relación con sus hijos. En esa línea, recordó que aún no existe una resolución definitiva sobre esta nueva denuncia y que, por lo tanto, considera prematuro emitir conclusiones.

John Kelvin asegura que lo juzgan sin pruebas y descarta haber agredido a su menor hijo. Captura: Amor y Fuego.

El cantante sugiere un posible trasfondo sentimental

Otro de los momentos que más llamó la atención durante la entrevista ocurrió cuando John Kelvin fue consultado sobre las razones que, a su criterio, podrían haber motivado esta situación.

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Sin mencionar detalles específicos ni profundizar en el tema, el cantante dejó entrever que detrás del conflicto podría existir un componente relacionado con el ámbito sentimental. Aunque evitó hacer afirmaciones categóricas, indicó que considera probable esa posibilidad y aseguró contar con elementos que respaldarían su posición.

“Sí creo que posiblemente, lo más probable, que pueda ser producto de ello, me gustaría indagar más a fondo porque lo puedo hacer porque tengo pruebas...”, sostuvo.

John Kelvin asegura que lo juzgan sin pruebas y descarta haber agredido a su menor hijo. Captura: Amor y Fuego.

El mensaje que envió a Dalia Durán

Lejos de incrementar la confrontación, el cantante aseguró que no desea entrar en una guerra de declaraciones. Por el contrario, afirmó que espera que la situación pueda resolverse de la mejor manera posible y aprovechó la entrevista para enviar un mensaje directo a la madre de sus hijos.

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“Lo único que queda es orar por ella para que sane, para que suelte y para que viva su vida. Que viva su vida porque, literal, esto es de nunca acabar...”, manifestó.

John Kelvin asegura que lo juzgan sin pruebas y descarta haber agredido a su menor hijo. Captura: Amor y Fuego.