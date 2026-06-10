Christian Domínguez y Karla Tarazona regresan de luna de miel felices y responden a rumores de embarazo: “Tiene que ser mujer”

Recién casados: Christian Domínguez y Karla Tarazona vuelven al Perú y aclaran si agrandarán la familia. Captura: Amor y Fuego.

Luego de celebrar uno de los momentos más importantes de sus vidas con su reciente matrimonio civil, Christian Domínguez y Karla Tarazona regresaron al Perú tras pasar varios días en Estados Unidos, viaje que inicialmente fue presentado como una actividad relacionada con compromisos laborales, pero que finalmente terminó convirtiéndose en una especie de luna de miel para los recién casados.

Las imágenes compartidas por ambos en redes sociales mostraron una faceta distinta a la de sus habituales jornadas de trabajo. Paseos, momentos de relajación y fotografías juntos evidenciaron que la pareja aprovechó la oportunidad para disfrutar de tiempo a solas y celebrar esta nueva etapa como esposos.

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A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, fueron interceptados por las cámaras de ‘Amor y Fuego’, que buscó conocer cómo vivieron esta experiencia y obtener respuestas sobre algunos temas que han generado gran interés en el mundo del espectáculo. Aunque ambos se mostraron sonrientes, relajados y visiblemente felices, optaron por mantener reserva respecto a varios asuntos personales.

Sin embargo, hubo un tema que terminó robándose la atención: los persistentes rumores de un posible embarazo de Karla Tarazona, una versión que comenzó a circular en redes sociales y diversos espacios de entretenimiento luego de su boda.

Recién casados: Christian Domínguez y Karla Tarazona vuelven al Perú y aclaran si agrandarán la familia. Captura: Amor y Fuego.

Karla Tarazona responde a rumores de embarazo

Desde hace varias semanas, las especulaciones sobre la posibilidad de que la conductora estuviera esperando un hijo junto a Christian Domínguez no han dejado de aparecer. Por ello, antes de abandonar el aeropuerto, la animadora fue consultada directamente sobre la posibilidad de ampliar la familia.

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Lejos de mostrarse incómoda, Karla respondió con humor y fiel a su estilo desenfadado. Cuando le preguntaron si ambos habían tomado la decisión de tener un hijo juntos, la conductora recordó una declaración que había realizado años atrás.

“Ya he dicho años atrás: mujer tiene que ser, a las buenas, si no lo regreso”, manifestó entre risas. La ocurrencia provocó carcajadas entre los presentes y rápidamente llamó la atención en redes sociales debido a la espontaneidad con la que abordó el tema.

No obstante, los reporteros insistieron y quisieron saber si existía la posibilidad de que tras el viaje pudiera anunciar que estaba embarazada. Esta vez, Karla fue mucho más clara y negó tajantemente dicha posibilidad. “No, no, no, no, olvídate, olvídate”, respondió.

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Recién casados: Christian Domínguez y Karla Tarazona vuelven al Perú y aclaran si agrandarán la familia. Captura: Amor y Fuego.

Christian Domínguez evita responder sobre sus exparejas

Mientras Karla Tarazona accedió a responder algunas preguntas, Christian Domínguez prefirió mantener una posición mucho más reservada. El cantante fue consultado sobre las opiniones y críticas que algunas de sus exparejas realizaron tras conocerse su matrimonio con Tarazona. Nombres como Pamela Franco, Isabel Acevedo, conocida popularmente como ‘Chabelita’, y Melanie Martínez fueron mencionados durante la conversación.

Sin embargo, el líder de la Gran Orquesta Internacional evitó entrar en polémicas y dejó claro que no tenía intención de alimentar nuevas controversias. “Estamos contentos y felices, regresando a trabajar”, respondió escuetamente.

La declaración fue interpretada como una forma de cerrar cualquier posibilidad de pronunciarse sobre los comentarios que diversas personas realizaron después de la boda. Desde que retomó oficialmente su relación con Karla Tarazona, Christian ha procurado mantener un perfil más discreto respecto a temas sentimentales. Por ello, no sorprendió que evitara profundizar en asuntos vinculados a relaciones pasadas.

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Recién casados: Christian Domínguez y Karla Tarazona vuelven al Perú y aclaran si agrandarán la familia. Captura: Amor y Fuego.

El cantante guarda silencio sobre su hija mayor

Otro de los temas que generó interés durante la entrevista fue la ausencia pública de su hija mayor en diversos momentos importantes de la vida del cantante.

Los reporteros le consultaron si la joven había sido invitada al matrimonio civil celebrado recientemente. No obstante, Christian volvió a esquivar el tema y prefirió mantenerlo dentro del ámbito familiar. “Todos esos temas privados”, señaló. La breve respuesta evidenció su decisión de no exponer públicamente asuntos relacionados con su entorno familiar.

La situación resulta especialmente delicada debido a que el vínculo entre el artista y su hija mayor ha sido materia de debate en los últimos meses, luego de que salieran a la luz diversos cuestionamientos y declaraciones relacionadas con la relación entre ambos.

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Recién casados: Christian Domínguez y Karla Tarazona vuelven al Perú y aclaran si agrandarán la familia. Captura: Amor y Fuego.

El conflicto con Melanie Martínez continúa

Las preguntas no terminaron ahí. El reportero también quiso conocer si existía alguna posibilidad de reconciliación o acercamiento con Melanie Martínez, madre de su hija mayor, con quien actualmente mantiene una disputa legal. Nuevamente, Christian Domínguez dejó en claro que no hablaría sobre el asunto frente a cámaras.

“Son personales y privados. Yo no los he expuesto nunca y tampoco lo voy a exponer”, manifestó. Con esta declaración, el cantante reafirmó la postura que ha mantenido durante las últimas semanas respecto al conflicto legal que sostiene con su expareja.

El caso tomó notoriedad después de que trascendiera que Domínguez presentó una demanda contra Melanie Martínez por presunto maltrato psicológico. Según explicó anteriormente, considera que existirían acciones destinadas a deteriorar la relación con su hija.

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Recién casados: Christian Domínguez y Karla Tarazona vuelven al Perú y aclaran si agrandarán la familia. Captura: Amor y Fuego.