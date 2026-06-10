Qué se celebra el 10 de junio en el Perú: el espejo de la política peruana, entre reformas liberales y quiebres institucionales

La jornada recuerda una carta política, una elección anulada, un balotaje decisivo y las vidas de un militar independentista y un estudioso de la Amazonía peruana (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 10 de junio concentra acontecimientos que marcaron la historia política, cultural y social del Perú. En esta fecha se promulgó la Constitución de 1834, falleció el militar independentista Jorge Beauchef y nació el investigador amazónico Carlos Dávila Herrera.

También se recuerda la elección de 1962, en la que Víctor Raúl Haya de la Torre obtuvo la mayor votación sin llegar a la Presidencia debido a la crisis política posterior.

Asimismo, el 10 de junio de 1990 se realizó la segunda vuelta presidencial que llevó a Alberto Fujimori al poder, en una de las elecciones más trascendentes de la historia contemporánea del país.

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10 de junio de 1834 - Se promulga la Constitución de 1834 y se refuerza el modelo liberal del Perú

El Perú estrenó una nueva carta magna orientada a preservar el orden constitucional y corregir vacíos políticos en una etapa marcada por frecuentes conflictos de poder. (Gobierno del Perú)V

El 10 de junio de 1834 fue promulgada la cuarta Constitución Política del Perú por el presidente provisional Luis José de Orbegoso.

Elaborada por la Convención Nacional reunida entre 1833 y 1834, la carta magna buscó corregir aspectos de la Constitución de 1828 y limitar la influencia del caudillismo militar en la vida política del país.

El texto fortaleció el papel del Congreso, eliminó la figura del vicepresidente y estableció restricciones a la reelección presidencial. Además, planteó mecanismos para proteger el orden constitucional y facilitar una eventual federación con Bolivia. Su vigencia fue breve debido a la inestabilidad política de la época.

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10 de junio de 1840 - Muere Jorge Beauchef, militar francés que luchó por la independencia de Perú y Chile

Jorge Beauchef dejó una huella importante en las campañas emancipadoras de Sudamérica. Su trayectoria militar estuvo ligada a episodios decisivos de Perú y Chile. (Narciso Desmadryl)

El 10 de junio de 1840 falleció en Santiago de Chile Jorge Beauchef, militar francés que participó primero en las guerras napoleónicas y luego en las campañas independentistas de Sudamérica.

Tras llegar al continente americano, se incorporó a las fuerzas patriotas y destacó en acciones decisivas de la independencia chilena, como las batallas de Maipú y El Toro, además de la toma de Valdivia junto a Lord Cochrane.

También colaboró con la causa peruana al integrarse a una expedición de apoyo a José de San Martín y desempeñarse temporalmente como autoridad militar en Lima. Su trayectoria lo convirtió en una figura relevante de la emancipación sudamericana.

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10 de junio de 1940 - Nace Carlos Dávila Herrera, el “charapólogo” que investigó la sabiduría amazónica

Conocido como el “charapólogo”, Carlos Dávila Herrera acercó al público los saberes amazónicos y dejó un legado ligado a la preservación cultural de la región. (DePerú)

El 10 de junio de 1940 nació Carlos Dávila Herrera, antropólogo y periodista peruano reconocido por sus investigaciones sobre la Amazonía y las comunidades indígenas de Ucayali.

Apodado el “charapólogo”, dedicó gran parte de su vida a documentar tradiciones, creencias, lenguas y conocimientos ancestrales de los pueblos amazónicos. Sus estudios abordaron especialmente el papel de los chamanes y el uso ritual de plantas como la ayahuasca.

A través de libros, artículos y trabajos de investigación, contribuyó a difundir y preservar el patrimonio cultural de la selva peruana, convirtiéndose en una referencia para el estudio de la identidad amazónica.

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10 de junio de 1962 - Víctor Raúl Haya de la Torre gana las elecciones, pero no llega a la Presidencia

Aunque obtuvo la mayor votación en las elecciones de 1962, Víctor Raúl Haya de la Torre no llegó al poder debido a una crisis política que alteró el proceso. (El Peruano)

El 10 de junio de 1962 se realizaron las elecciones generales que marcaron uno de los episodios más controvertidos de la historia política peruana. En esos comicios, Víctor Raúl Haya de la Torre, líder del APRA, obtuvo la mayor votación, superando a Fernando Belaúnde Terry y Manuel A. Odría.

Sin embargo, ninguno de los candidatos alcanzó el porcentaje requerido para ser proclamado presidente de manera directa, por lo que la decisión debía pasar al Congreso.

Las denuncias de irregularidades electorales y la oposición de las Fuerzas Armadas desencadenaron una crisis que culminó con el golpe de Estado del 18 de julio de 1962, la anulación de los comicios y la convocatoria a nuevas elecciones para el año siguiente.

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10 de junio de 1990 - Alberto Fujimori gana la segunda vuelta y es elegido presidente del Perú

Tras una intensa campaña electoral, Alberto Fujimori obtuvo más del 62 % de los votos y se convirtió en presidente en el primer balotaje de la historia peruana. (El Peruano)

El 10 de junio de 1990 se realizó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Perú, un proceso histórico que enfrentó a Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa.

Tras haber quedado en segundo lugar en la primera ronda, Fujimori logró revertir los pronósticos y obtuvo una amplia victoria con más del 62 % de los votos válidos.

La elección marcó la primera vez que una contienda presidencial peruana se definía mediante balotaje. El resultado abrió una nueva etapa política en el país y llevó a Fujimori a asumir la Presidencia el 28 de julio de 1990.

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