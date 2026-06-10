Perú

Darinka Ramírez se defiende tras revelación de ‘Peluchín’ y acusa que información favorecía a Jefferson Farfán

La polémica surgió luego de que Rodrigo González revelara que la vio realizando compras en una exclusiva tienda del Jockey Plaza mientras mantiene un conflicto con el exfutbolista por la manutención de su hija

Guardar
Google icon
Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, se presenta en el set de Magaly Medina para denunciar que el futbolista es 'amarrete' y fiscaliza cada uno de sus gastos para justificar el monto de la pensión. ATV/ Magaly TV La Firme.

La controversia entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán sumó un nuevo episodio luego de que se difundiera información relacionada con una exclusiva compra realizada por la madre de la hija menor del exfutbolista. Lo que inicialmente parecía una simple adquisición en una tienda de lujo terminó convirtiéndose en un problemas más, especialmente porque ocurre en medio de los cuestionamientos públicos que Darinka viene realizando respecto a la reducción de la pensión destinada a la menor.

La polémica comenzó cuando Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’, reveló que había visto a la influencer en una tienda de Louis Vuitton ubicada en el centro comercial Jockey Plaza. Según comentó el conductor de espectáculos, la joven habría estado adquiriendo una cartera valorizada en más de 7 mil soles, hecho que llamó la atención debido al contexto en el que actualmente se encuentra enfrentada mediáticamente con el expelotero.

PUBLICIDAD

La información rápidamente generó diversas reacciones. Mientras algunos usuarios cuestionaron la aparente contradicción entre reclamar mayores recursos para la manutención de una hija y realizar compras de artículos de lujo, otros defendieron el derecho de Darinka a disponer libremente de su dinero y de los regalos que pueda recibir.

Captura de pantalla de un programa de televisión mostrando a Darinka Ramírez hablando en micrófono, junto a una cartera Louis Vuitton y recuadros de Rodrigo González y Jefferson Farfán.
Darinka Ramírez aclara la controversia sobre su cartera Louis Vuitton de S/7 mil, vista por Rodrigo González, mientras lanza duras críticas a Jefferson Farfán, quien usaría este hecho como defensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el creciente revuelo mediático, Darinka decidió romper su silencio y ofrecer su versión de los hechos durante una entrevista con Magaly TV La Firme, donde aclaró de manera directa cuál fue el origen de la costosa cartera.

Lejos de negar la adquisición o evitar el tema, explicó que el artículo de lujo no fue comprado con dinero destinado a la manutención de su hija ni estaba relacionado con el conflicto económico que mantiene con Jefferson Farfán. Por el contrario, aseguró que se trató de un obsequio recibido por una fecha especial.

PUBLICIDAD

Según detalló, la cartera fue un regalo entregado por su actual pareja, quien además es el padre de su segunda hija. “Si mi pareja quiere hacerme un regalo por el Día de la Madre.... (Que ella reclame por los derechos de su hija) no tiene nada que ver”, manifestó durante la conversación con el programa de espectáculos.

“Es una persona ridícula y mezquina”: Darinka Ramírez arremete contra Jefferson Farfán por disputa de pensión. Captura: Magaly TV La Firme.
“Es una persona ridícula y mezquina”: Darinka Ramírez arremete contra Jefferson Farfán por disputa de pensión. Captura: Magaly TV La Firme.

La revelación de ‘Peluchín’ genera nuevas reacciones

Las declaraciones de Darinka llegaron después de que Rodrigo González comentara públicamente que la había visto en una tienda de lujo realizando compras.

La revelación tuvo una amplia repercusión debido a que se produjo en medio de un momento especialmente sensible de la disputa con Jefferson Farfán. En las últimas semanas, la madre de la menor ha cuestionado diversas decisiones vinculadas a la manutención de su hija, situación que ha sido ampliamente cubierta por la prensa de espectáculos.

Precisamente por ello, Darinka considera que la difusión de esta información no fue casual y que tendría un objetivo específico. Durante la entrevista con Magaly Medina, expresó sus sospechas respecto a la forma en que el dato llegó a la opinión pública y deslizó una teoría sobre quién podría beneficiarse con esa exposición. “Esa información fue mandada para que la anexe su amigo (Jefferson Farfán)”, afirmó.

“Es una persona ridícula y mezquina”: Darinka Ramírez arremete contra Jefferson Farfán por disputa de pensión. Captura: Magaly TV La Firme.
“Es una persona ridícula y mezquina”: Darinka Ramírez arremete contra Jefferson Farfán por disputa de pensión. Captura: Magaly TV La Firme.

El conflicto por la manutención sigue escalando

La disputa entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán no es nueva. Sin embargo, en las últimas semanas ha cobrado mayor notoriedad debido a la difusión de documentos y expedientes relacionados con los gastos vinculados a la crianza de la hija que tienen en común.

El tema volvió a ocupar titulares después de conocerse información sobre un expediente presentado por Farfán, en el que se revisan diversos aspectos relacionados con los montos destinados a la manutención de la menor. La difusión de estos documentos provocó una fuerte reacción de Darinka, quien no ocultó su molestia por la situación.

Durante su entrevista con Magaly Medina, expresó duras críticas contra el exfutbolista y cuestionó su actitud frente al proceso. “Si te digo lo que yo pienso es que es una persona ridícula, además, mezquino”, manifestó visiblemente mortificada.

Mientras tanto, la joven mantiene firme su postura. Asegura que el regalo recibido por el Día de la Madre pertenece a un ámbito completamente personal y que no tiene ninguna relación con las acciones que viene emprendiendo para defender los intereses de su hija.

“Es una persona ridícula y mezquina”: Darinka Ramírez arremete contra Jefferson Farfán por disputa de pensión. Captura: Magaly TV La Firme.
“Es una persona ridícula y mezquina”: Darinka Ramírez arremete contra Jefferson Farfán por disputa de pensión. Captura: Magaly TV La Firme.

Temas Relacionados

Jefferson FarfánDarinka RamírezMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97.001% escrutado, el conteo avanza a paso lento

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue con el conteo oficial de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El escrutinio del voto extranjero avanza lento y reduce distancia entre ambos candidatos

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97.001% escrutado, el conteo avanza a paso lento

Christian Domínguez y Karla Tarazona regresan de luna de miel felices y responden a rumores de embarazo: “Tiene que ser mujer”

La pareja regresó al Perú tras disfrutar de unos días en Estados Unidos luego de su matrimonio civil y fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’

Christian Domínguez y Karla Tarazona regresan de luna de miel felices y responden a rumores de embarazo: “Tiene que ser mujer”

Resultados Gana Diario: todos los números ganadores de este 9 de junio del 2026

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Verifique si se convirtió en el afortunado ganador del premio mayor

Resultados Gana Diario: todos los números ganadores de este 9 de junio del 2026

Qué se celebra el 10 de junio en el Perú: el espejo de la política peruana, entre reformas liberales y quiebres institucionales

La efeméride reúne la carta magna de 1834 y dos elecciones decisivas, la de 1962 frustrada por la crisis posterior y la de 1990 que reordenó el poder, marcando ciclos de estabilidad y ruptura

Qué se celebra el 10 de junio en el Perú: el espejo de la política peruana, entre reformas liberales y quiebres institucionales

New York Knicks vs San Antonio Spurs: día, hora y dónde ver en Perú el juego 4 de las finales de la NBA

El equipo de la ‘Gran Manzana’ buscará ampliar la ventaja en una serie que lideran por 2-1, pese a que los encabezados por Victor Wembanyama redujeron distancias en el último duelo disputado en el Madison Square Garden

New York Knicks vs San Antonio Spurs: día, hora y dónde ver en Perú el juego 4 de las finales de la NBA
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97.001% escrutado, el conteo avanza a paso lento

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97.001% escrutado, el conteo avanza a paso lento

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta

“El Senado que va a entrar es de terror”: la dura opinión de Lourdes Alcorta, senadora electa por Renovación Popular

Francis Allison: “Yo podría sacar la foto de Rafael López Aliaga cuando invitó a reservistas de Antauro Humala en campaña”

Resultados ONPE de la segunda vuelta por regiones EN VIVO: así va el conteo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez y Karla Tarazona regresan de luna de miel felices y responden a rumores de embarazo: “Tiene que ser mujer”

Christian Domínguez y Karla Tarazona regresan de luna de miel felices y responden a rumores de embarazo: “Tiene que ser mujer”

John Kelvin niega agresión contra su hijo y sugiere que denuncia de Dalia tendría origen sentimental: “No tengo nada que ocultar”

María Pía Copello cuenta cómo Magaly Medina la encaró en privado: “Si estás en una mesa donde no vas a opinar, mejor lárgate”

Christian Domínguez revela si su hija mayor fue invitada a su matrimonio con Karla Tarazona: “Estamos muy bien, gracias a Dios”

María Pía Vallejos lanza advertencia a Gustavo Salcedo:“Cuando uno quiere se nota y mi paciencia es limitada”

DEPORTES

New York Knicks vs San Antonio Spurs: día, hora y dónde ver en Perú el juego 4 de las finales de la NBA

New York Knicks vs San Antonio Spurs: día, hora y dónde ver en Perú el juego 4 de las finales de la NBA

Hernán Barcos entrenó por primera vez con Sporting Cristal y mandó sincero mensaje a los hinchas de cara al Clausura 2026

Universitario acelera gestiones por Jordan Guivin para el Clausura 2026: lo que falta para que el volante llegue a tienda ‘crema’

Johan Fano criticó la gestión deportiva de Universitario por fichar a Sekou Gassama: “Fue un disparate, un mamarracho”

Alianza Lima consigue un respiro: la justicia ordena revisar la multa de 450 UIT por la final de 2023