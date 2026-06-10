Darinka Ramírez se defiende tras revelación de ‘Peluchín’ y acusa que información favorecía a Jefferson Farfán

Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, se presenta en el set de Magaly Medina para denunciar que el futbolista es 'amarrete' y fiscaliza cada uno de sus gastos para justificar el monto de la pensión. ATV/ Magaly TV La Firme.

La controversia entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán sumó un nuevo episodio luego de que se difundiera información relacionada con una exclusiva compra realizada por la madre de la hija menor del exfutbolista. Lo que inicialmente parecía una simple adquisición en una tienda de lujo terminó convirtiéndose en un problemas más, especialmente porque ocurre en medio de los cuestionamientos públicos que Darinka viene realizando respecto a la reducción de la pensión destinada a la menor.

La polémica comenzó cuando Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’, reveló que había visto a la influencer en una tienda de Louis Vuitton ubicada en el centro comercial Jockey Plaza. Según comentó el conductor de espectáculos, la joven habría estado adquiriendo una cartera valorizada en más de 7 mil soles, hecho que llamó la atención debido al contexto en el que actualmente se encuentra enfrentada mediáticamente con el expelotero.

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La información rápidamente generó diversas reacciones. Mientras algunos usuarios cuestionaron la aparente contradicción entre reclamar mayores recursos para la manutención de una hija y realizar compras de artículos de lujo, otros defendieron el derecho de Darinka a disponer libremente de su dinero y de los regalos que pueda recibir.

Darinka Ramírez aclara la controversia sobre su cartera Louis Vuitton de S/7 mil, vista por Rodrigo González, mientras lanza duras críticas a Jefferson Farfán, quien usaría este hecho como defensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el creciente revuelo mediático, Darinka decidió romper su silencio y ofrecer su versión de los hechos durante una entrevista con Magaly TV La Firme, donde aclaró de manera directa cuál fue el origen de la costosa cartera.

Lejos de negar la adquisición o evitar el tema, explicó que el artículo de lujo no fue comprado con dinero destinado a la manutención de su hija ni estaba relacionado con el conflicto económico que mantiene con Jefferson Farfán. Por el contrario, aseguró que se trató de un obsequio recibido por una fecha especial.

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Según detalló, la cartera fue un regalo entregado por su actual pareja, quien además es el padre de su segunda hija. “Si mi pareja quiere hacerme un regalo por el Día de la Madre.... (Que ella reclame por los derechos de su hija) no tiene nada que ver”, manifestó durante la conversación con el programa de espectáculos.

“Es una persona ridícula y mezquina”: Darinka Ramírez arremete contra Jefferson Farfán por disputa de pensión. Captura: Magaly TV La Firme.

La revelación de ‘Peluchín’ genera nuevas reacciones

Las declaraciones de Darinka llegaron después de que Rodrigo González comentara públicamente que la había visto en una tienda de lujo realizando compras.

La revelación tuvo una amplia repercusión debido a que se produjo en medio de un momento especialmente sensible de la disputa con Jefferson Farfán. En las últimas semanas, la madre de la menor ha cuestionado diversas decisiones vinculadas a la manutención de su hija, situación que ha sido ampliamente cubierta por la prensa de espectáculos.

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Precisamente por ello, Darinka considera que la difusión de esta información no fue casual y que tendría un objetivo específico. Durante la entrevista con Magaly Medina, expresó sus sospechas respecto a la forma en que el dato llegó a la opinión pública y deslizó una teoría sobre quién podría beneficiarse con esa exposición. “Esa información fue mandada para que la anexe su amigo (Jefferson Farfán)”, afirmó.

“Es una persona ridícula y mezquina”: Darinka Ramírez arremete contra Jefferson Farfán por disputa de pensión. Captura: Magaly TV La Firme.

El conflicto por la manutención sigue escalando

La disputa entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán no es nueva. Sin embargo, en las últimas semanas ha cobrado mayor notoriedad debido a la difusión de documentos y expedientes relacionados con los gastos vinculados a la crianza de la hija que tienen en común.

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El tema volvió a ocupar titulares después de conocerse información sobre un expediente presentado por Farfán, en el que se revisan diversos aspectos relacionados con los montos destinados a la manutención de la menor. La difusión de estos documentos provocó una fuerte reacción de Darinka, quien no ocultó su molestia por la situación.

Durante su entrevista con Magaly Medina, expresó duras críticas contra el exfutbolista y cuestionó su actitud frente al proceso. “Si te digo lo que yo pienso es que es una persona ridícula, además, mezquino”, manifestó visiblemente mortificada.

Mientras tanto, la joven mantiene firme su postura. Asegura que el regalo recibido por el Día de la Madre pertenece a un ámbito completamente personal y que no tiene ninguna relación con las acciones que viene emprendiendo para defender los intereses de su hija.

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“Es una persona ridícula y mezquina”: Darinka Ramírez arremete contra Jefferson Farfán por disputa de pensión. Captura: Magaly TV La Firme.