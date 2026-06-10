Perú

Francis Allison: “Yo podría sacar la foto de Rafael López Aliaga cuando invitó a reservistas de Rafael López Aliaga en campaña”

El alcalde de Magdalena reiteró que el excandidato difundió información falsa y recordó que, en 2021, invitó a reservistas ligados a Antauro Humala a su campaña, hecho que López Aliaga negó en su momento

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Francis Allison respondió a una publicación de Rafael López Aliaga en X que le atribuía apoyo político a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, de cara a la segunda vuelta
Francis Allison respondió a una publicación de Rafael López Aliaga en X que le atribuía apoyo político a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, de cara a la segunda vuelta

El alcalde de Magdalena, Francis Allison, volvió a referirse este martes a la polémica con el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien difundió en X una imagen que lo muestra junto a Roberto Sánchez, aspirante de Juntos por el Perú, y le atribuyó un supuesto respaldo de cara a la segunda vuelta del 7 de junio.

Junto a la fotografía reposteada por el exalcalde de Lima se afirmaba que Allison había ofrecido “respaldo al comunista”, por lo cual llamaba a “sepultarlo” políticamente.

Allison respondió que López Aliaga replicó una “mentira” proveniente de una “cuenta trol (...), ignorando deliberadamente” una aclaración anterior. “No me sorprende: es su forma de hacer política, desinformar a la ciudadanía y esconderse detrás de sus troles”, expresó días.

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No obstante, en una entrevista para un pódcast transmitido por las plataformas del diario La República, el burgomaestre mencionó que “podría sacar” una foto de López Aliaga “cuando invitó” a su campaña de 2021 “a los reservistas de Antauro Humala”, aliado de Sánchez.

El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, ratificó su decisión de participar como candidato a la Alcaldía de Lima en los comicios municipales de 2026.
Allison acusó a López Aliaga de replicar información falsa proveniente de una cuenta trol y de desinformar a la ciudadanía

El jefe etnocacerista salió de prisión en 2022 tras cumplir una condena de 19 años de cárcel por el Andahuaylazo, una sublevación militar que dirigió contra el entonces gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006) en la que tomó una comisaría de la ciudad andina de Andahuaylas, con el resultado de cuatro policías muertos en acciones que él achaca al Estado.

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Tras recuperar la libertad, fundó el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (Antauro), aunque los organismos electorales rechazaron su inscripción.

En ese contexto, acordó una alianza con Sánchez para que miembros de su agrupación integraran las listas al Parlamento de Juntos por el Perú. Sin embargo, ningún representante resultó electo en los comicios del 12 y 13 de abril.

El alcalde de Magdalena recordó que en la campaña de 2021 López Aliaga invitó a reservistas asociados a Antauro Humala, quien fue aliado de Sánchez
El alcalde de Magdalena recordó que en la campaña de 2021 López Aliaga invitó a reservistas asociados a Antauro Humala, quien fue aliado de Sánchez

Durante la campaña de 2021, López Aliaga declaró a la prensa que su convocatoria estaba dirigida a los reservistas del Ejército y negó cualquier vínculo con el hermano del expresidente Ollanta Humala, a quien calificó como “asesino”.

“Yo he convocado a los reservistas, no he convocado a Antauro Humala, porque es un asesino. Mi alianza es con el pueblo. Mi alianza es con 100 000 o 150 000 reservistas que quieren trabajar, que están en la calle, muchos de ellos lisiados por defender a la patria”, señaló entonces.

Subrayó que su apoyo se orientaba hacia quienes “han luchado por la patria y no recibieron ningún reconocimiento”.

“Mi alianza es con ellos, no es con Antauro, menos con asesinos (...) Nunca Renovación Popular va a apoyar a un criminal tipo Antauro Humala que ha asesinado policías, reducidos y sin armas”, dijo.

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