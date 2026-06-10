Perú

Resultados Gana Diario: todos los números ganadores de este 9 de junio del 2026

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Verifique si se convirtió en el afortunado ganador del premio mayor

Guardar
Google icon
El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles. (Infobae/Jovani Pérez)
El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles. (Infobae/Jovani Pérez)

La lotería de Gana Diario reveló los resultados de su más reciente sorteo. Descubra si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios que ofrece La Tinka, la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: martes 9 de junio de 2026

Número del sorteo: 4607

Resultados: 02,11,27,01,10

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario celebra un sorteo cada día, de lunes a domingo.

Los resultados ganadores se dan a conocer después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Gana Diario:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

PUBLICIDAD

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué plazo tengo para reclamar un premio en Gana Diario si gano?

El periodo para reclamar un premio en Gana Diario en Perú depende del monto ganado:

Premios menores o iguales a S/ 5,000: tienes hasta 180 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamarlo.

Premios mayores a S/ 5,000 y menores a S/ 1,000,000: el plazo es de 30 días calendario para cobrar el premio.

Premios mayores o iguales a S/ 1,000,000: se deben reclamar en la oficina principal de Intralot en Lima, con un plazo máximo de 90 días calendario.

Estos plazos se cuentan desde la fecha del sorteo y es necesario presentar el boleto ganador original y DNI para el reclamo.

Temas Relacionados

Gana DiarioResultados Lotería Gana Diario HoyLoterías de Perúperu-noticiasperu-loteriasÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Qué se celebra el 10 de junio en el Perú: el espejo de la política peruana, entre reformas liberales y quiebres institucionales

La efeméride reúne la carta magna de 1834 y dos elecciones decisivas, la de 1962 frustrada por la crisis posterior y la de 1990 que reordenó el poder, marcando ciclos de estabilidad y ruptura

Qué se celebra el 10 de junio en el Perú: el espejo de la política peruana, entre reformas liberales y quiebres institucionales

New York Knicks vs San Antonio Spurs: día, hora y dónde ver en Perú el juego 4 de las finales de la NBA

El equipo de la ‘Gran Manzana’ buscará ampliar la ventaja en una serie que lideran por 2-1, pese a que los encabezados por Victor Wembanyama redujeron distancias en el último duelo disputado en el Madison Square Garden

New York Knicks vs San Antonio Spurs: día, hora y dónde ver en Perú el juego 4 de las finales de la NBA

Hernán Barcos entrenó por primera vez con Sporting Cristal y mandó sincero mensaje a los hinchas de cara al Clausura 2026

El ‘Pirata’ compartió en las redes sociales del club su primer saludo a los hinchas tras sumarse a los entrenamientos, en una etapa en la que el club afrontará los playoffs de la Copa Sudamericana y el Clausura

Hernán Barcos entrenó por primera vez con Sporting Cristal y mandó sincero mensaje a los hinchas de cara al Clausura 2026

Universitario acelera gestiones por Jordan Guivin para el Clausura 2026: lo que falta para que el volante llegue a tienda ‘crema’

El equipo de Ate activó conversaciones iniciales para lograr el regreso del futbolista tras su primer semestre en ADT en la que jugó 16 partidos y marcó cinco goles

Universitario acelera gestiones por Jordan Guivin para el Clausura 2026: lo que falta para que el volante llegue a tienda ‘crema’

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 96.647% escrutado, el conteo avanza a paso lento

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue con el conteo oficial de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El escrutinio del voto extranjero avanza lento y reduce distancia entre ambos candidatos

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 96.647% escrutado, el conteo avanza a paso lento
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 96.647% escrutado, el conteo avanza a paso lento

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 96.647% escrutado, el conteo avanza a paso lento

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta

“El Senado que va a entrar es de terror”: la dura opinión de Lourdes Alcorta, senadora electa por Renovación Popular

Francis Allison: “Yo podría sacar la foto de Rafael López Aliaga cuando invitó a reservistas de Antauro Humala en campaña”

Resultados ONPE de la segunda vuelta por regiones EN VIVO: así va el conteo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

ENTRETENIMIENTO

John Kelvin niega agresión contra su hijo y sugiere que denuncia de Dalia tendría origen sentimental: “No tengo nada que ocultar”

John Kelvin niega agresión contra su hijo y sugiere que denuncia de Dalia tendría origen sentimental: “No tengo nada que ocultar”

María Pía Copello cuenta cómo Magaly Medina la encaró en privado: “Si estás en una mesa donde no vas a opinar, mejor lárgate”

Christian Domínguez revela si su hija mayor fue invitada a su matrimonio con Karla Tarazona: “Estamos muy bien, gracias a Dios”

María Pía Vallejos lanza advertencia a Gustavo Salcedo:“Cuando uno quiere se nota y mi paciencia es limitada”

Jefferson Farfán habría acusado a Darinka Ramírez de gastar dinero de su hija en su segunda bebé y ella responde con contundentes pruebas

DEPORTES

New York Knicks vs San Antonio Spurs: día, hora y dónde ver en Perú el juego 4 de las finales de la NBA

New York Knicks vs San Antonio Spurs: día, hora y dónde ver en Perú el juego 4 de las finales de la NBA

Hernán Barcos entrenó por primera vez con Sporting Cristal y mandó sincero mensaje a los hinchas de cara al Clausura 2026

Universitario acelera gestiones por Jordan Guivin para el Clausura 2026: lo que falta para que el volante llegue a tienda ‘crema’

Johan Fano criticó la gestión deportiva de Universitario por fichar a Sekou Gassama: “Fue un disparate, un mamarracho”

Alianza Lima consigue un respiro: la justicia ordena revisar la multa de 450 UIT por la final de 2023