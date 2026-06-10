Segunda vuelta: ¿qué es el margen de error en un conteo rápido y cómo podría influir en los resultados electorales?

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se encuentran en un empacte técnico, según conteo de la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se desarrolla en un escenario de máxima incertidumbre debido a la estrecha diferencia entre ambos candidatos. Los conteos rápidos difundidos por las encuestadoras Ipsos y Datum mostraron un empate técnico, con márgenes de error de aproximadamente 1,6% y 1%, respectivamente.

Mientras tanto, el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa avanzando y mantiene una diferencia mínima entre ambos postulantes. Aunque Roberto Sánchez conserva una ligera ventaja en los resultados preliminares, el voto en el extranjero, que aún no ha sido contabilizado en su totalidad y donde Keiko Fujimori suele obtener un respaldo importante, podría modificar la distancia final entre ambos candidatos.

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Ante este escenario, las autoridades electorales han pedido prudencia y paciencia hasta conocer el resultado oficial al 100%. La situación también ha generado una duda recurrente entre los ciudadanos: ¿qué significa exactamente el margen de error, para qué sirve y por qué puede ser determinante en una elección tan ajustada?

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se mantienen en un empate técnico. (Foto: Captura/ONPE)

¿Qué es el margen de error?

El margen de error es un concepto estadístico que mide el grado de incertidumbre de una estimación realizada a partir de una muestra. Debido a que las encuestas y los conteos rápidos no analizan la totalidad de votos emitidos, sino una parte representativa de ellos, siempre existe la posibilidad de que los resultados finales difieran ligeramente de la proyección inicial.

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En términos simples, el margen de error indica cuánto podrían variar los resultados reales respecto a los obtenidos en un estudio estadístico. Por ejemplo, si un candidato registra 50% de apoyo en un conteo rápido con un margen de error de ±1%, su resultado real podría ubicarse entre 49% y 51%. Esto no significa que el estudio sea incorrecto, sino que existe un rango estadísticamente aceptado dentro del cual pueden moverse los datos.

Los especialistas explican que el margen de error surge porque toda muestra, por más rigurosa que sea, representa solo una parte del universo total. Si se repitiera el mismo estudio varias veces utilizando muestras distintas, los resultados podrían variar ligeramente. El margen de error permite cuantificar esa posible variación y ofrecer una medida de confianza sobre la estimación realizada.

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Una proyección de Ipsos muestra los resultados de la encuesta de balotaje en Perú con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, observada por un grupo de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se anunció un empate técnico?

Cuando la diferencia entre dos candidatos es menor o similar al margen de error de un estudio, los especialistas consideran que existe un empate técnico. En estos casos, la distancia observada es tan reducida que estadísticamente no es posible determinar con certeza cuál de los candidatos se encuentra realmente por delante.

Por ejemplo, si un conteo rápido otorga 50,4% a un candidato y 49,6% al otro, la diferencia es de apenas ocho décimas porcentuales. Si el margen de error del estudio es de ±1%, ambos resultados se superponen dentro del rango estadístico previsto, por lo que no puede afirmarse de manera concluyente quién será el ganador.

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Precisamente eso es lo que ocurre en la actual segunda vuelta presidencial. Las diferencias reportadas por las encuestadoras son menores que los márgenes de error anunciados, razón por la cual los resultados son presentados como un empate técnico y no como una ventaja definitiva para alguno de los postulantes.

Conteo rápido de Ipsos

¿Cómo influye en el resultado electoral?

El margen de error adquiere especial relevancia cuando la elección es extremadamente ajustada. En estos escenarios, pequeñas variaciones dentro del rango estadístico previsto pueden modificar el orden de los candidatos sin que ello implique un error en la proyección inicial.

Así, un conteo rápido podría mostrar una ligera ventaja para un candidato y, posteriormente, el escrutinio oficial podría otorgar la victoria al otro. Si la diferencia final se encuentra dentro del margen de error previamente anunciado, ambos resultados seguirían siendo compatibles desde el punto de vista estadístico.

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La política Keiko Fujimori y el exministro Roberto Sánchez aparecen juntos frente a un banner de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este escenario cobra importancia en el actual proceso electoral debido a que todavía quedan votos por contabilizar, especialmente aquellos provenientes del extranjero. Si estos sufragios favorecen en mayor proporción a Keiko Fujimori, podrían reducir o revertir la diferencia observada en los resultados preliminares de la ONPE.