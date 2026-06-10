“El Senado que va a entrar es de terror”: la dura opinión de Lourdes Alcorta, senadora electa por Renovación Popular

La conformación del próximo Senado del Perú ya empieza a generar controversia incluso entre quienes ocuparán un escaño en la nueva Cámara Alta. A pocos días de conocerse los resultados de las elecciones, la senadora electa de Renovación Popular, Lourdes Alcorta, lanzó duras críticas contra varios de los futuros integrantes del Parlamento bicameral.

Durante una entrevista en Canal N, la excongresista expresó su preocupación por la calidad de los cuadros políticos que llegarán al Senado y sostuvo que las diferencias ideológicas entre las distintas fuerzas representadas podrían trasladarse al trabajo legislativo. Además, se escandalizó sobre propuestas que, según afirmó, son impulsadas sectores de izquierda relacionados con cambios en la Constitución y el modelo económico vigente. En ese contexto, defendió el respaldo que Renovación Popular decidió brindar a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori.

PUBLICIDAD

Lourdes Alcorta cuestiona a los futuros integrantes del Senado: “Es de terror realmente”

Composición: Infobae Perú

La exparlamentaria no ocultó su preocupación al referirse a la composición del próximo Senado. Aunque reconoció que la Cámara Alta tendrá una función más revisora y técnica que la Cámara de Diputados, consideró que el perfil de varios de sus integrantes genera incertidumbre.

“Si el listado que yo he visto que vamos a entrar ahí al Congreso, al Senado sobre todo, es de terror realmente”, afirmó durante la entrevista.

Según explicó, la futura Cámara Alta estará integrada por representantes con posiciones políticas muy distintas y eso podría dificultar la construcción de consensos en temas clave para el país. Alcorta sostuvo que el Senado tendrá responsabilidades específicas relacionadas con la revisión de leyes y otras funciones constitucionales, pero remarcó que el desempeño de sus miembros será determinante.

PUBLICIDAD

“Va a ser bien complicado”, señaló al ser consultada sobre las perspectivas del nuevo Parlamento bicameral.

La dirigente de Renovación Popular también cuestionó la idea de que la edad garantice una mejor preparación política. Durante la conversación, recordó que uno de los argumentos que históricamente ha acompañado la existencia del Senado es que sus integrantes suelen contar con una mayor experiencia. Sin embargo, rechazó que ello sea necesariamente una garantía de capacidad o criterio.

“Se puede tener cuarenta y cinco años y no ser nada también. Y tener sesenta también es la misma historia”, sostuvo.

En otro momento, insistió en que el Senado reunirá a personajes con trayectorias muy distintas y que la convivencia política no será sencilla. “Ahí hay de todo”, expresó al describir el panorama que encontrará cuando asuma funciones en la nueva legislatura.

PUBLICIDAD

Alcorta también hizo referencia a la necesidad de que los futuros senadores comprendan el rol que les corresponderá desempeñar dentro de la estructura del Estado. Según indicó, la Cámara Alta deberá diferenciarse de los constantes enfrentamientos que suelen producirse en el actual Congreso unicameral.

“Piensan en cambiar la Constitución”: el miedo de Alcorta sobre el nuevo escenario político

La representante de Renovación Popular confirmó que participó en la reunión interna donde su agrupación debatió el respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori. // Canal N

Además de cuestionar la composición del Senado, Lourdes Alcorta aprovechó la entrevista para expresar sus diferencias con las propuestas que, según afirmó, impulsan algunos sectores políticos que también tendrán representación parlamentaria.

La senadora electa señaló que existe una marcada distancia entre quienes defienden la actual economía social de mercado y aquellos que promueven reformas estructurales en el país.

PUBLICIDAD

“Yo soy una persona de derecha, soy constitucionalista, soy principista”, declaró.

En esa línea, aseguró que una parte importante de los futuros legisladores buscará impulsar modificaciones profundas en distintos ámbitos. “La otra mitad del otro lado no piensa lo mismo, piensan en cambiar la Constitución, en sacar a Julio Velarde, en nacionalizar las cosas”, afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de una segunda vuelta electoral marcada por una fuerte polarización política. Para Alcorta, el resultado de la primera vuelta ha vuelto a reflejar una división entre dos visiones opuestas sobre el rumbo que debe seguir el país.

PUBLICIDAD

“Otra vez el país está fraccionado”, sostuvo.

La representante de Renovación Popular también confirmó que participó en la reunión interna donde su agrupación debatió el respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori. Según explicó, existían opiniones distintas dentro del partido respecto a la conveniencia de emitir un pronunciamiento público.

“Había quien estaba a favor y quien estaba en contra”, indicó.

Finalmente, la posición favorable a respaldar a la lideresa de Fuerza Popular se impuso durante una votación realizada entre los asistentes al encuentro.

“Sí se votó. Fue una mayoría a mano alzada”, señaló Alcorta, quien además reconoció su cercanía con la candidata presidencial. “Espero que salga y que sea la próxima presidenta del Perú”, agregó.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista también insistió en que los resultados del proceso electoral deben respetarse una vez culminen las etapas de revisión e impugnación. “Se tiene que respetar el resultado honesto, claro, transparente, la voluntad del país”, manifestó al referirse al escenario político que afrontará el Perú en las próximas semanas.