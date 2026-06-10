Universitario acelera gestiones por Jordan Guivin para el Clausura 2026: lo que falta para que el volante llegue a tienda ‘crema’

Lo quiere de vuelta. Universitario de Deportes abrió un canal de diálogo con ADT para evaluar el regreso de Jordan Guivin, mediocampista peruano de 28 años que destacó en el Torneo Apertura 2026.
La dirigencia crema entiende que el contrato del jugador contempla una salida por un monto manejable, pero la operación depende de que el club de Tarma acepte liberarlo en plena temporada.
El interés se enmarca en la planificación del técnico Héctor Cúper, que pidió completar el plantel antes de la mini pretemporada en Campomar y llegar con el grupo cerrado al inicio del Torneo Clausura.
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La negociación con ADT y la cláusula que puede destrabar la operación
El interés por Guivin se tradujo en un primer acercamiento formal desde Universitario para conocer condiciones y plazos. La lectura interna del club de Ate es que la cláusula de salida “no es alta”, un detalle que, en el mercado local, suele acelerar acuerdos si existe voluntad de ambas partes.
El periodista Gustavo Peralta, en el programa Modo Fútbol, describió el punto central de la conversación: “La ‘U’ ha hecho saber su interés y ADT también le ha hecho saber la posibilidad de consultar las condiciones del jugador que tiene contrato, que tiene una posibilidad económica para salir que no es alta. Veremos si ADT quiere soltarlo y esto avanza en las últimas horas. A la ‘U’ le parece un jugador muy interesante”.
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En esa misma línea, Peralta amplió en otro espacio informativo que el volante aparece como una alternativa concreta dentro del abanico de fichajes para el Clausura. “Jordan Guivin es una posibilidad en Universitario. La ‘U’ ha hecho saber su interés y a ADT también le ha hecho saber la posibilidad de consultar las condiciones del jugador, quien tiene contrato pero cuenta con una cláusula económica para salir que no es alta”, afirmó.
El punto de quiebre, según la información disponible, no está solo en la cifra: también interviene la postura del club tarmeño. ADT es consciente de la relevancia que el mediocampista ganó en este Apertura y una salida a mitad de año implicaría reordenar su estructura competitiva. Por eso, más allá del mecanismo contractual, Universitario necesita que la contraparte acepte desprenderse de un futbolista que fue protagonista en Tarma.
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En el entorno crema la intención es resolver pronto el expediente, con una referencia temporal clara: cerrar el movimiento durante la semana y, si el trámite avanza, sumar al jugador antes del inicio de los trabajos de reacondicionamiento. En paralelo, la gerencia deportiva mantiene abiertas otras carpetas solicitadas por Cúper para completar el plantel.
Los números del Apertura 2026 que lo pusieron otra vez en el radar crema
El buen semestre de Guivin en ADT reactivó su nombre en el mercado. En el Torneo Apertura disputó 16 partidos y firmó cinco goles, una producción ofensiva que, por posición, lo ubicó entre los volantes con mayor incidencia directa en el marcador dentro del torneo peruano.
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Otra cifra que sostiene su influencia en el equipo tarmeño aparece en el reparto de titularidades: fue inicialista en 13 de esos 16 compromisos. Ese volumen de minutos le permitió continuidad y protagonismo, factores que Universitario valora por el contexto inmediato: el Clausura no suele dar margen para procesos largos de adaptación.
En un desglose adicional del rendimiento, el mediocampista acumuló 1.166 minutos en cancha a lo largo de esos 16 encuentros. Con ese registro, ADT encontró en él una pieza estable, mientras que Universitario lo proyecta como un refuerzo capaz de aportar dinámica, recorrido y llegada al área, según la evaluación interna que trascendió en los reportes vinculados al club.
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La premisa en Ate es clara: completar el grupo con antelación. Desde el comando técnico apuntan a iniciar la mini pretemporada en Campomar con el plantel ya definido y alineado con el objetivo deportivo del segundo tramo del año: pelear el Torneo Clausura y sostener la posibilidad del tetracampeonato.
Antecedentes de Guivin en Universitario
Guivin no es un nombre nuevo en el universo de Universitario. Su primera etapa en el club se extendió entre mediados de 2022 y el primer semestre de 2023. En ese periodo disputó 22 partidos oficiales y anotó dos goles, según el registro citado en la información disponible.
A pesar de ese recorrido, no llegó a consolidarse como titular fijo. En 2023, de acuerdo con lo indicado en los reportes, perdió continuidad bajo la conducción de Jorge Fossati y luego buscó minutos fuera de Ate. Ese itinerario incluyó una salida al fútbol mexicano, donde compitió en una liga de ascenso, y un retorno posterior al campeonato peruano.
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En su ruta por el medio local también aparece un paso por Cienciano y, más adelante, una etapa en Los Chankas antes de incorporarse a ADT para la temporada 2026. Ese recorrido explica el perfil que hoy evalúa Universitario: un jugador con rodaje reciente, que viene de actuar con regularidad y que, además, ya tuvo contacto con la exigencia de la camiseta crema.
El interés por su regreso convive con otras gestiones del club para el Clausura. En las últimas horas, Peralta también informó sobre una posibilidad vinculada al frente de ataque: la opción de que Raúl Ruidíaz llegue a Universitario podría activarse si José ‘El Tunche’ Rivera deja la institución. En ese escenario, Ruidíaz ocuparía el espacio de Rivera, mientras que Gianluca Lapadula arribaría por Sekou Gassama
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