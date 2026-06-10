Hernán Barcos entrenó por primera vez con Sporting Cristal y mandó sincero mensaje a los hinchas de cara al Clausura 2026

El delantero argentino compartió en redes sociales su primer saludo a los hinchas tras sumarse a los entrenamientos, en una etapa en la que el club afrontará los playoffs de la Copa Sudamericana y el Clausura (Sporting Cristal)

Hernán Barcos, o “El Pirata” para los amigos, llegó esta mañana a La Florida, en el Rímac, para iniciar el trabajo con el plantel y se convirtió en la primera alta para el tramo decisivo del año.

La institución afrontará los playoffs de la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura, con el objetivo de recuperar terreno en la tabla acumulada. La incorporación coincidió con el desembarco de Roberto Mosquera como entrenador, en un escenario de cambios internos y con presión por los resultados.

En paralelo, el periodista Peter Arévalo cuestionó públicamente la posibilidad de que Barcos participe en áreas ajenas a la cancha y pidió que su aporte se limite al fútbol.

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El mensaje de Barcos en su primer entrenamiento con Cristal

Hernán Barcos ya viste de celeste y dejó sus primeras palabras como jugador de Sporting Cristal. El delantero inició los entrenamientos y expresó su entusiasmo por este nuevo desafío. (Sporting Cristal)

En sus primeras jornadas con el club, Hernán Barcos se mostró con la indumentaria de Sporting Cristal y utilizó las redes sociales para dirigirse a los hinchas. “Contento de estar acá. ¡Fuerza Cristal!”, expresó el atacante, en una señal de respaldo al plantel en medio de una etapa marcada por la necesidad de corregir el rumbo.

El argentino se incorporó como primer fichaje para la segunda parte de la temporada, en la que el equipo deberá sostener dos frentes competitivos: los playoffs de la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura. En el campeonato local, el cuadro del Rímac apunta a pelear por el título y a salir de la posición incómoda que ocupa en la tabla acumulada.

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En una entrevista en RPP tras su llegada, Barcos también describió el panorama deportivo que encontró. “Cristal tiene un gran equipo, tiene jugadores interesantes, jugadores de jerarquía, jugadores jóvenes también. Hay una buena mixtura”, sostuvo. Luego añadió que la prioridad es corregir lo que no funcionó: “Hay que mejorar ciertas cosas por los resultados como se han dado, pero creo que hay material para hacerlo”.

El delantero planteó que su intención es aportar desde su experiencia. “Voy a sumar, a tratar de mostrar lo que uno puede hacer para trabajar y ayudar en lo que pueda”, afirmó, al referirse al tramo de competencia que afrontará el club tras una racha negativa que derivó en la salida del técnico anterior.

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Barcos, además, señaló que su compromiso con las instituciones donde juega suele ser total y anticipó que en esta etapa no piensa limitarse a lo estrictamente deportivo. “Desde el día uno voy a estar comprometido con el club, y eso me caracteriza”, dijo. Y amplió su idea: “Es algo que me gusta, me gusta saber del club, cómo le va a todas las áreas, qué se necesita, qué se puede mejorar”.

Lo que dijo Roberto Mosquera sobre Barcos y el impacto en el plantel

La experiencia de Hernán Barcos fue uno de los aspectos más destacados por Roberto Mosquera. El entrenador ve en el atacante un referente capaz de elevar la exigencia interna. (Sporting Cristal)

Roberto Mosquera destacó la llegada del atacante durante su presentación como técnico del club. Para el entrenador, el arribo de un futbolista con recorrido y vigencia aporta un mensaje interno que excede el nombre propio.

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“Cuando se nombra a un jugador con la trayectoria de Barcos, con el profesionalismo de Barcos, con la edad de Barcos, con la entrega de Barcos, con los goles que tiene en el campeonato, siento una satisfacción de entrenar a un jugador que, con su longevidad, les está diciendo a los que tienen menos años: ‘A ver si te pones serio y comienzas a seguirme, porque imagina lo que jugaba a tu edad’”, declaró Mosquera.

El técnico insistió en que el valor del delantero no se reduce a su aporte en el área. “Yo creo que es un masaje cerebral a todos los que juegan alrededor. Es un ejemplo de querer, de aspirar y del amor que tienes por el fútbol”, remarcó, al describir el efecto que, según él, puede generar su presencia en el vestuario.

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Mosquera también se detuvo en la lectura futbolística de la evolución del atacante con el paso de los años. “Ahora es más lento, pero es más sabio”, señaló, y lo utilizó para reforzar su expectativa de trabajo: “Me va a encantar dirigirlo”.

En esa misma línea, proyectó un rol de influencia dentro del grupo. “Estoy seguro de que va a ser un pulmón más del comando técnico siendo jugador, y eso no se ve todos los días”, afirmó. Y completó: “Estoy agradecido por poder dirigir a un jugador de esa categoría”.

El entrenador, de 69 años, también reconoció el clima que rodea al equipo por la campaña reciente. “El hincha en este momento está inseguro”, admitió, y planteó que su tarea apunta a recuperar confianza con trabajo diario: “Una de las formas de buscar la seguridad es poderme unir con mi humilde trabajo a poner las cosas como tienen que estar”.

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Mr. Peet y el rol de Barcos fuera de la cancha

El posible alcance de Barcos más allá del terreno de juego abrió una discusión pública. Mr. Peet sostuvo que el aporte principal de un futbolista debe mantenerse en la cancha. (Sporting Cristal)

Por otro lado, tras las declaraciones del delantero sobre su intención de involucrarse en distintos ámbitos del club, el periodista Peter Arévalo, conocido como Mr. Peet, cuestionó ese enfoque y marcó un límite entre la función del futbolista y las decisiones institucionales.

“Para mí, el jugador de fútbol tiene que ir a jugar fútbol, para mí”, sostuvo. Y admitió que puede existir intercambio de opiniones, aunque sin mezclar responsabilidades: “Después, sugerir en una conversación es probable que se pueda dar una conversación. Pero no es normal que un jugador de fútbol sea juez y parte”.

Arévalo se refirió al antecedente del atacante en FC Cajamarca, donde, según su comentario, asumió tareas de asesoría deportiva. “Al jugador de fútbol no se le puede, el jugador de fútbol no puede tratar de involucrarse en cuanto a decisiones, sugerencias, recomendaciones, porque al final te puede jugar en contra”, planteó.

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En su argumento, expuso un escenario hipotético para explicar el riesgo que ve en ese tipo de participación. “¿Qué pasa si Fútbol Club Cajamarca termina descendiendo? Vas a ser parte del proyecto que se armó”, advirtió. Luego insistió en que el aporte principal debe estar en el campo: “Yo pienso que el jugador de fútbol aporta bastante con su jerarquía en la cancha”.

También subrayó el impacto que, a su juicio, puede tener en la convivencia del vestuario. “El grupo de jugadores de fútbol quiere jugadores de fútbol. No quiere jugadores dirigentes, no quiere jugadores técnicos, no quiere jugadores administradores”, expresó.

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Finalmente, deslizó una interpretación sobre experiencias anteriores del delantero, con cautela sobre el alcance de sus afirmaciones. “Entonces, es una línea muy delgada que se puede romper en cualquier momento. Y probablemente, no lo sé, en serio, digo, no lo sé, no me consta, y probablemente esa línea delgada fue la que se rompió en Alianza”, dijo. Y cerró su postura: “El jugador de fútbol tiene que ser jugador de fútbol”.