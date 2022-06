Diego Bertie presenta a la mujer que trabaja en su hogar desde hace años: “Es como una madre”

Diego Bertie presenta a la mujer que trabaja en su hogar. (Foto: Composición)

Diego Bertie ha retomado su carrera musical por todo lo alto. Tras participar en la serie peruana ‘De vuelta al Barrio’, a sus 54 años decidió volver a cantar y ya inició con una gira de presentaciones. Debido a ello ha decidido dar entrevistas, y en una de ellas abrió las puertas de su hogar.

El artista peruano aprovechó las cámaras para presentar a la mujer que se ha convertido en su compañera de vida. Se trata de la trabajadora del hogar, con quien ha compartido desde que era un jovencito e iniciaba su carrera actoral.

En conversación con ‘En Boca de Todos’, el actor reveló que Teodora Bonilla lo acompaña desde que tenía 22 años. Incluso, ella lo ha acompañado desde que tenía solo una cocina y un microondas y ahora comparten un espacio más grande para los dos.

PUEDES LEER: Diego Bertie tras confirmar su homosexualidad en TV: “Soy una persona libre, feliz y sin ningún rollo”

Frente a ello, Bertie se desvivió en halagos a quien llama a ‘Mamá Teo’ y mostró todo el amor que se tienen producto de tantos años compartido.

“Yo tengo a la matriz, el eje, la madre. Teodora Bonilla, la persona más maravillosa del mundo que yo amo con locura. Ella trabaja conmigo desde que yo tengo 22 años, desde que me mudé. En mi primer departamento teníamos una cocina de dos hornillas y un microondas, allí cocinábamos todo. Ella es mi familia, ha sido como una madre para mí”, comentó emocionado el cantante.

Por su parte, Teodora se vio emocionada por las palabras de Diego Bertie y le respondió del mismo modo. “Ay Dios mío. Yo también lo considero así, como una familia, estoy muy agradecida también de estar tanto tiempo con él y no se cansa hasta ahorita todavía de mí”, dijo algo nerviosa la mujer.

Diego Bertie presenta a su trabajadora del hogar. (Video: América Televisión)

Por otro lado, el cantautor mostró parte de su vivienda en la que guarda diversos recuerdos. Incluso en uno de los cojines de su sala, lleva un tejido antiguo que era de su fallecida madre. Además, en la entrevista se animó a mostrar el altar que tiene de su progenitora.

HABLA DE SU HOMOSEXUALIDAD

En conversación con Magaly Medina, el artista Diego Bertie confesó que se siente una persona plena y completamente libre de amar. Incluso, señaló que su hija sabe que es homosexual desde que tiene 6 años.

El cantante de 54 años, prefiere ya no callar más y hasta se desahogó con la reportera del programa Magaly TV: La Firme. Aquí confesó que no le guarda rencor a Jaime Bayly por haberlo expuesto en su libro, pero que esto de algún modo generó que él mismo sea libre.

“Yo no le guardo rencor, no le tengo ningún tipo de rencor. Lo veo un poquito gordo, hinchado, él que se creía el abanderado de los gays, ahora es el más burgués señor casado, con hijos y con una gran barriga, y yo soy una persona libre, feliz y sin ningún rollo. El clóset del que él me quiso sacar yo me lo saqué hace muchos años. Si hay alguien que salió del clóset y vivió su homosexualidad con toda libertad y respeto fui yo, no él”, señaló para el programa de espectáculos.

SEGUIR LEYENDO: