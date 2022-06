Esto es Guerra: Alejandra Baigorria regresa al reality y es la nueva integrante de los combatientes

Alejandra Baigorria regresó a Esto es Guerra y será combatiente. (Foto: Captura TV)

Este 08 de junio, Alejandra Baigorria sorprendió al presentarse como el nuevo ingreso de Esto es Guerra tras estar los últimos meses alejada del reality. Como se recuerda, la empresaria se retiró del programa por una fuerte lesión en su tobillo en octubre del 2021.

Si bien, muchos creían que aparecería el pasado 21 de febrero cuando se estreno la última temporada de EEG celebrando sus diez años, la popular ‘gringa de gamarra’ señaló que todavía no podía volver, pues estaba recuperándose y se encontraba enfocada en sus negocios.

Esto causó muchas dudas a sus seguidores, pues no sabían si la volverían a ver en las pantallas de televisión. Sin embargo, Alejandra Baigorria se encargó de explicar en varias ocasiones que la producción de Esto Es Guerra le dio la oportunidad de regresar cuando se sienta lista para competir.

Todo parece indicar que ya está bien de salud y ahora será la última mujer que conforme el equipo de los combatientes. Durante su presentación, la chica reality se mostró muy feliz y emocionada de compartir otra vez con sus compañeros de programa, quienes la abrazaron apenas la vieron.

Incluso, su pareja Said Palao confesó que no sabía de su retorno. “No entiendo por qué no me dijo. Es más, me acerco a Peter (Fajardo) y estaba con cara de pocos amigos, yo pensé que se había peleado con Alejandra”, dijo el combatiente causando la risa de los conductores.

Por su parte, Alejandra Baigorria contó que no le había dicho a nadie que estaría esta noche en EEG y aseguró que su regreso es porque tiene una revancha que cumplir. “Estoy aquí porque, obviamente, no pude llegar a al final en octubre, me quedé con un sin sabor, me recuperé muy rápido y tenía que tener mi revancha. Yo no me puedo ir de este set sin levantar la copa con los combatientes”.

Esto es Guerra: Alejandra Baigorria regresa al reality. (VIDEO. América TV)

