Vladimir Cerrón afirmó que una Asamblea Constituyente “pondrá fin a la pobreza, corrupción e injusticia”

Vladimir Cerrón se refirió acerca de la marcha a favor de la vacancia de Pedro Castillo. Foto: Andina

Este domingo, el Secretario General del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, se volvió a pronunciar a favor de la creación de una Asamblea Constituyente. Mediante su cuenta de Twitter, el neurocirujano afirmó que esta medida acabará con la pobreza, corrupción e injusticia. También mencionó que el día donde se materialice esta promesa “está llegando”.

“La Asamblea Constituyente pondrá fin a la pobreza, la corrupción y la injusticia. El pueblo soberano debe redactar un nuevo contrato social entre la empresa y los trabajadores, entre los bancos y clientes, entre Estado y pueblo. Debemos preparar el alma, el día ya está llegando”, indicó el médico.

Vladimir Cerrón asegura que la Asamblea Constituyente "pondrá fin a la pobreza, corrupción e injusticia". Foto: Twitter.

Sin embargo, la versión sobre la viabilidad de la propuesta de una Asamblea Constituyente en Perú está en discusión. Durante una sesión de Consejo de Ministros Descentralizado, el primer ministro Aníbal Torres descartó que desde el Ejecutivo se continúe insistiendo en la aprobación de una reforma constitucional para la creación de una Asamblea Constituyente.

“El proyecto presentado para que se realice un referéndum para que el pueblo diga sí o no a una asamblea constituyente estaba en el campo del Congreso. El Congreso ya resolvió, ya se pronunció y eso por supuesto termina allí”, afirmó el abogado.

Cabe recalcar que el proyecto para añadir esta figura a la Constitución fue enviado por el Ejecutivo en el mes de Abril a la presidenta del Congreso Maricarmen Alva. Sin embargo, esta fue rechazada. La parlamentaria se pronunció en contra de la iniciativa de Castillo Terrones y dijo en un medio colombiano que esta propuesta es una “distracción”.

“Este es un tema de distracción para tratar de tapar... para que la gente esté hablando de la Asamblea Constituyente y no de la capacidad, ineptitud, corrupción que hay en este Poder Ejecutivo en este gobierno”, enfatizó la funcionaria.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE: “POR UNA VÍA PACÍFICA O NO PACÍFICA<i>”</i>

A inicios de mayo, el líder de Perú Libre causó polémica tras sugerir un cambio de Constitución de forma violenta. El neurocirujano aseguró en un evento en La Victoria que la reforma constitucional es la única forma de tener una mejora en el país.

“Estamos en una lucha constante por el tema de la Constitución Política. Compatriotas, nosotros reafirmamos, desde que se fundó el partido, que en el Perú no habrá cambios si es que no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacífica o por una vía no pacífica, lamentablemente”, afirmó el izquierdista.

Vladimir Cerrón sugiere que la Constitución debe cambiarse “por una vía pacífica o no pacífica”. | Foto: Agencia Andina





La declaración de Cerrón Rojas fue duramente criticada por distintos actores políticos. Entre ellos, la vicepresidenta de la República Dina Boluarte, quien mencionó que es necesario “erradicar la violencia venga de donde venga”.

“He estado fuera del país en estos días, no he visto la dimensión de las declaraciones del señor Cerrón, pero tendrían que preguntarle a él. Yo como vicepresidenta y ministra de Estado siempre vamos a aportar por vivir en paz (…) Yo siempre he llamado a la más amplia unidad, inclusive cuando estamos en ‘dimes y diretes’ entre Parlamento y el Ejecutivo no ayuda. Acá debemos sumar todos, porque las necesidades de la población peruana son tremendas”, indicó.

Las asociaciones Proética, Asociación Civil Transparencia y el Acuerdo Nacional también rechazaron la amenaza del Secretario de Perú Libre. Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, mencionó en El Comercio que las expresiones de Vladimir Cerrón no gozan de carácter democrático.

De igual manera, Ivan Lanegra, Secretario General de Transparencia, informó que la posición del gobierno debe estar enfocada en rechazar ese tipo de discursos y aclarar que no es posible continuar en una línea que promueva la violencia. Además, calificó de “inaceptable” las palabras del médico.

