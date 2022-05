Vladimir Cerrón sugiere que la Constitución debe cambiarse “por una vía pacífica o no pacífica”

| Foto: Agencia Andina

Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, aseguró que no habrá cambios en el Perú hasta que se realice un reemplazo en la Constitución Política y este cambió puede darse por “una vía pacífica o no pacífica”.

“Estamos en una lucha constante por el tema de la Constitución Política. Compatriotas, nosotros reafirmamos, desde que se fundó el partido, que en el Perú no habrá cambios si es que no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacífica o por una vía no pacífica, lamentablemente”, se le oye decir en declaraciones de 3 de mayo de este año, en un video que este jueves comenzó a circular en las redes sociales.

Las declaraciones se dieron durante un evento en el distrito de La Victoria, donde se presentaron a algunos candidatos a la alcaldía de los distritos de Lima.

