Sesiones descentralizadas de los Consejos de Ministros costaron más de 400 mil soles

El encuentro se llevó a cabo en el distrito San Juan Bautista, en Iquitos, con la presencia del presidente Pedro Castillo, el premier Aníbal Torres y los ministros de Estado. Foto: Andina

El Gobierno de Pedro Castillo ha realizado, desde octubre del año pasado hasta hoy, sesiones descentralizadas de los Consejos de Ministros en el Cusco, Moquegua, Huancayo, Huancavelica, Junín, Puno, Ucayali, Ica, Tumbes, Pasco, Huánuco, Amazonas y Loreto. Estos habrían provocado un desembolso considerable de dinero de las arcas públicas del Estado.

Según el diario El Comercio, la Presidencia del Consejo de Ministros informó que 12 de las 14 sesiones han costado un total de S/222.781,58. Esto porque corresponden a gastos de pasajes aéreos, pasajes terrestres, hospedajes, alimentación, entre otros aspectos.

De otro lado, también se habría desembolsado S/ 216.910,30 por parte de la Secretaría de Descentralización del Viceministerio de Gobernanza Territorial “financiados a través del proyecto PNUD Gestión Territorial del Desarrollo”.

En total, la PCM reportó el uso de S/439.691,88 de fondos públicos para las sesiones regionales.

Sin embargo, un reportaje del programa Panorama mencionó otros detalles. El teniente general en retiro de la Policía Nacional del Perú, Edgardo Garrido, señaló que que teniendo en cuenta la seguridad y movilización de los funcionarios, “se gastaría 1 millón 200 mil soles por encuentro. Multiplicado por los doce que se han realizado sería 14 millones en total”.

“Cada efectivo policial que es destinado cobra diario 250 soles, dinero que sale del presupuesto de la Policía Nacional del Perú”, agregó. Además, hay que tener en cuenta que la organización también supone la instalación de pantallas, mesas, y demás.

Rosa Sánchez, experta en protocolos y eventos consultada por Panorama dijo que la mesa tendría un valor aproximado de S/ 1,200, las sillas S/ 2,000, la alfombra S/ 300 y la pantalla LED S/ 6,000.

Como se recuerda, la vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, envió de manera reiterativa oficios al primer ministro Aníbal Torres para que le remita un informe detallado sobre los Consejos de Ministros Descentralizado en diferentes regiones del país que el Poder Ejecutivo celebra desde abril pasado.

Entre los requerimientos, la parlamentaria de Alianza para el Progreso solicitó datos de los gastos, la rendición de los viáticos asignados a cada uno de los ministros y funcionarios que participaron en cada una de dichas sesiones. Y tal parece que el requerimiento ya fue respondido con la revelación de esta información.

CRÍTICAS

Este gasto exorbitante de parte del Ejecutivo no tendría, ciertamente, ningún resultado alguno. De hecho, hasta el momento se conoce un acta de las catorce convocatorias registradas. Se trata de la Consejo de Ministros realizado en Cusco en octubre del año pasado.

Al ser consultados por la ubicación de las actas, integrantes del gabinete Aníbal Torres brindaron versiones diferentes. Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Inclusión social, Dina Boluarte, señaló a la Presidencia del Consejo de Ministros como los encargados de generar los documentos solicitados. “Habría que preguntar en la sede de la PCM, yo creo que las actas están ahí”, dijo en conversación con la prensa.

Uno de los opositores a estos eventos es el expresidente Francisco Sagasti, quien mostró su rechazo a los Consejos de Ministros que se vienen realizando en diversas regiones del país. El encargado del gobierno de transición y emergencia llegó a calificar estos encuentros como “mitin de campaña”.

“Los Consejos de ministros descentralizados no son Consejos de ministros, cualquier persona que haya asistido a un Consejo de ministros de verdad, donde se toman decisiones, se da cuenta que estos consejos descentralizados son el equivalente de lo que sería un mitin de campaña con portátil y todo. Así no se gobierna, así se hace campaña, pero así no se gobierna”, manifestó.

SEGUIR LEYENDO: