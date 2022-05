Pedro Castillo: “El momento constituyente no nos va a buscar, es momento que se debata”

Pedro Castillo, presidente de la república. Foto: Andina.

El presidente del Perú, Pedro Castillo, precisó en un evento público que, para conseguir una nueva Constitución, es momento de actuar y no esperar por “el momento constituyente”, ya que este “no nos va a buscar”.

Durante un compromiso de la Asamblea Nacional de Pueblos en Huachipa, el mandatario consideró que la convocatoria de una Asamblea Constituyente se debe debatir y analizar, pese a que el Congreso de la República rechazó el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo para que se consulte la posibilidad de redactar una nueva Carta Magna.

“Yo pregunto, ¿cuándo es el momento constituyente? el momento constituyente no nos va a buscar, no va a buscar. Es momento que se debata, se analice, porque al pueblo no se le puede amordazar”, expresó.

Asimismo, reiteró que instaurar una Asamblea Constituyente es un pedido del pueblo, por lo que consideró necesario escuchar a todas las partes para fortalecer la unidad de los peruanos.

Esto contradice a lo dicho por Aníbal Torres hace unas semanas sobre que el Ejecutivo no iba a insistir más con el tema del referéndum luego que la Comisión de Constitución del Congreso haya decidido archivar el proyecto de ley.

“El proyecto presentado para que se realice un referéndum para que el pueblo diga sí o no a una asamblea constituyente estaba en el campo del Congreso. El Congreso ya resolvió, ya se pronunció y eso por supuesto termina allí”, aseguró Torres durante el Consejo de Ministros Descentralizado que se llevó a cabo este viernes 6 de mayo en Nasca.

Sin embargo, el primer ministro consideró que esto provocará que “siga la inestabilidad política que existe desde hace muchos años”. “Inestabilidad política que quieren los monopolios, oligopolios, las posiciones dominantes. Al igual que las especulaciones, que benefician solo a un pequeño grupo de la población. Así como los que están de acuerdo con los contratos leyes que favorecen a los más poderosos del Perú”, continuó.

“VÍA NO PACÍFICA”

Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, aseguró que no habrá cambios en el Perú hasta que se realice un reemplazo en la Constitución Política y este cambió puede darse por “una vía pacífica o no pacífica”.

“Estamos en una lucha constante por el tema de la Constitución Política. Compatriotas, nosotros reafirmamos, desde que se fundó el partido, que en el Perú no habrá cambios si es que no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacífica o por una vía no pacífica, lamentablemente”, se le oye decir en declaraciones de 3 de mayo de este año, en un video que este jueves comenzó a circular en las redes sociales.

Las declaraciones se dieron durante un evento en el distrito de La Victoria, donde se presentaron a algunos candidatos a la alcaldía de los distritos de Lima.

Vladimir Cerrón sugiere que la Constitución debe cambiarse “por una vía pacífica o no pacífica”. | Foto: Agencia Andina

Por el momento, la bancada del partido oficialista ya anunció que solicitarán que se desarchive el proyecto de ley que planteaba un cambio en la Carta Magna a través de la consulta popular.

“Para no caer en más especulaciones, vamos a pedir el desarchivamiento que nos permita cambiar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente, proyecto que ha presentado nuestra colega Margot Palacios, nuestro colega Wilson Quispe”, señaló su vocero y hermano del líder de Perú Libre, Waldemar Cerrón.

El pedido de Perú Libre será enviado a la Oficialía Mayor del Congreso y luego el proyecto retornaría a la Comisión de Constitución, donde se decidirá si se desarchiva o no.

SEGUIR LEYENDO