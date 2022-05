Proética y Transparencia rechazan amenaza de Vladimir Cerrón: “son expresiones antidemocráticas”

Vladimir Cerrón se refirió acerca de la marcha a favor de la vacancia de Pedro Castillo. Foto: Andina

Las expresiones de Vladimir Cerrón, que amenazó con buscar el cambio de Constitución de manera ‘no pacífica’, fueron calificadas de ‘antidemoxráticas’ por Proética, Asociación Civil Transparencia y el Acuerdo Nacional.

El secretario general del partido oficialista Perú Libre sostuvo, durante la inauguración de formación política, que “en el Perú no va a haber cambios si es que no se cambia la Constitución Política, ya sea por una vía pacífica o sea por una vía no pacífica, lamentablemente” y que la Constitución del 93 fue impuesta por un “golpe de Estado” y con el objetivo de crear una nueva clase política.

Vladimir Cerrón sugiere que la Constitución debe cambiarse “por una vía pacífica o no pacífica”. | Foto: Agencia Andina

Ante ello, el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, consideró a El Comercio que las expresiones de Cerrón deben “ser rechazadas de plano” y “no deben tener cabida”.

Agregó que lo dicho por Cerrón muestra un espíritu o intenciones no democráticas. “Son palabras que no tienen nada que ver con el talante democrático que debe estar en los líderes políticos”.

En tanto, Ivan Lanegra, secretario general de Transparencia, indicó que es importante que el Gobierno debe rechazar el discurso del secretario de Perú Libre y mostrar que no hay ninguna posibilidad de que va a seguir esa línea.

Calificó además de inaceptables las palabras de Cerrón, porque los líderes buscan cambiar las normas dentro del marco legal.

POLÍTICOS RECHAZAN AMENAZA

El excongresista César Combina calificó de ‘expresiones terroristas’ a la amenaza de Cerrón y que estas “deben sancionarse públicamente desde todos los poderes del Estado Peruano. Los ciudadanos y los medios de comunicación tampoco deben pasar por agua tibia estas amenazas de asesinatos y muertes para imponernos su agenda criminal”.

Por su parte, la periodista y abogada Rosa María Palacios sostiene que la amenaza del lider del partido oficialista “son actos preparatorios del delito de sedición para alzarse en armas contra los poderes del Estado. Nadie puede gozar de ese nivel de impunidad”

El congresista Jorge Montoya sostuvo que Cerrón busca “incentivar a la violencia y eso es delito. Debería fijarse que es lo que habla, no puede hace run llamado a ese tipo de violencia”.

Indicó que el tema del cambio de Constitución es un tema zanjado luegoq que la comisión de Constitución decidió archivar el proyecto del Ejecutivo que planteaba una consulta ciudadana para elaborar una asamblea constituyente para que se encargue de elaborar una nueva Constitución.

SE SALVA DE PRISIÓN

La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Penal Nacional no impondrá prisión preventiva al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en la investigación del caso Antalsis, pero advirtieron al político que debe tomar conciencia de que un reiterado incumplimiento de las reglas de la comparecencia que se le impuso el 17 de enero del 2017 puede llevar a la Fiscalía a pedir su reclusión en prisión.

Hace más de cinco años, se le impuso a Cerrón la obligación de no ausentarse de su domicilio sin autorización judicial previa, presentarse cada 30 días ante la Fiscalía, pagar una caución de cinco mil soles y no comunicarse con los demás investigados.

