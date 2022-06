Rafael Fernández se refirió a Leonard León: “No le estamos pidiendo un sol, solo que firme los papeles”

Rafael Fernández y Leonard León se enfrentan. Foto: Captura.

Los dimes y diretes siguen entre el esposo de Karla Tarazona, Rafael Fernández, y Leonard León, y es que esta vez el empresario señaló que no está pidiendo dinero al cantante, sino que firme el permiso notarial para que los hijos mayores la conductora de televisión puedan viajar a Estados Unidos.

En el programa del último viernes de Magaly Tv La Firme, el empresario avícola se pronunció sobre el inconveniente que está viviendo su pareja con el cumbiambero al no permitir que sus niños viajen al extranjero.

“NO LE ESTAMOS PIDIENDO NI UN SOL”

“El rey de los huevos” dijo que no toma con importancia a los adjetivos que le diga Leonard León y, para él, lo más importante en este momento es que firme el documento en la notaría.

“Yo no le doy importancia a ese tipo de personas que no me suma tampoco los leo y estoy pendiente de lo que hacen”, enfatizó.

Esto, luego que Leonard León lo llamara con sarcasmo ‘Muñeco ventrílocuo’ en una entrevista después de unas declaraciones en Infobae, en donde habló de los hijos mayores que tiene el cantante con Karla Tarazona.

Fernández manifestó que ya había enviado un documento a la notaria para que el cantante lo pueda firmar y así dar el permiso para que los niños puedan salir del país.

“No le estamos pidiendo un sol, yo no le pido un sol… el documento está esperando en la notaría”, afirmó.

KARLA TARAZONA ENVÍA DOCUMENTO

Por otro lado, Karla Tarazona se cansó de enviar mensajes con sus abogados a Leonard León. Ahora, envió una carta notarial al cantante para exponer que tiene hasta el miércoles 8 de junio para firmar el documento y sus hijos mayores puedan salir de viaje.

El año pasado uno de mis pequeños, le pidió, personalmente, que el papá que le firme; él les dijo que ya. Ahora se ha recorrido a una carta notarial porque de abogado a abogado, ni personalmente se obtienen respuestas, he tenido que recurrir a un papel y esperamos hasta el día miércoles para ir a firmar”, declaró para el programa de Magaly Medina.

Rafael Fernández respondió fuerte y claro y pide que Leonard León firme documento para que niños viaje. Video: ATV/Magaly Tv La Firme

OLENKA: ‘REY DE LOS HUEVOS’ ES FIGURETTI

Quien no ha querido quedarse callada ha sido la pareja actual de Leonard León, Olenka Cuba, pues luego que Rafael Fernández declare para Infobae sobre el caso de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba, afirmó que era un figuretti por temas que no le incumben.

“Asco me da que un hombre esté de figuretti hablando hasta temas que no le incumbe como en el caso de Melissa, ¿para qué?, ¿para figuretear? ja, ja, ja ¿Qué se llama eso? ¿Una vieja chismosa? Ja, ja, ja”, colgó en su cuenta de Instagram.

La modelo también comentó que se cansarán de hablar de su pareja porque no iban a obtener nada: “Y algún día tú y el figuretti de tu marido dejarán de hablar de Leonard”.

Karla Tarazona le restó importancia a sus declaraciones y dijo que, por ahora, lo más importante es el bienestar de sus hijos.

Mensaje en Instagram de Olenka Cuba, respaldando a Leonard León. foto: Captura.

RAFAEL FERNÁNDEZ CONTESTÓ

Rafael Fernández conversó con Infobae y habló sobre los planes que tiene a futuro con su esposa, pero por diversos motivos no se han podido concretar. Uno de ellos es que desean vivir en el extranjero, pero que lamentablemente los problemas legales con Leonard León han impedido que se haga realidad.

“Karla quiere vivir en Estados Unidos, pero por los diferentes problemas que se tienen con el papá de los chicos mayores (Leonard León) no podemos hacer nada. Incluso, Christian (Domínguez) está tranquilo con que Valentino se vaya a vivir en el extranjero, porque sabe que su futuro va a ser mejor allá que acá…”, comentó.

También criticó que Karla Tarazona haya tenido que trabajar sola para mantener a sus hijos durante la pandemia. Adicionalmente, aseveró que no tiene problemas con que el cantante de “Otra noche sin ti” visite a sus hijos pese a no pagar la pensión de alimentos.

“Si no tienes dinero y no puedes trabajar, sí puedes hacer muchas cosas por tus hijos. Venir a verlos, que estudien contigo, hacer las tareas, no es necesario que el papá tenga que dar el dinero”, concluyó.

Karla Tarazona y su esposo Rafael Fernández estrenaron videoclip para festejar su amor. (Foto: Instagram)

