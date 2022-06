Pareja de Leonard León furiosa con Rafael Fernández, esposo de Karla Tarazona: “Es un figuretti”

Olenka Cuba responde a Rafael Fernández. (Foto: Composición)

Olenka Cuba salió en defensa de Leonard León y criticó duramente al esposo de Karla Tarazona, Rafael Fernández. La joven puso el pecho por el padre de su hija y calificó de ‘vieja chismosa’ al popular ‘Rey de los huevos’.

La modelo no se guardó nada y habló sobre el empresario señalando que habla de su pareja porque no tiene otra forma de salir en televisión. Incluso lo señaló por hablar de otros temas de la farándula que no son de su incumbencia.

“Cómo se nota que la gente está hambrienta de figuretismo ¿no?, que siempre se agarran hablando de ti, Leo. Y salió a hablar el hambre y la necesidad de cámaras. Regálales un poquito de talento al menos, para que sobresalgan por eso. Asco me da que un hombre esté de figuretti hablando hasta temas que no le incumben, como en el caso de Melissa (Paredes) ¿para qué? Para figuretear. ¿Cómo se llama eso? Una vieja chismosa. Como sea quiere salir en los diarios”, arremetió Olenka Cuba, en conversación con El Popular.

PUEDES LEER: Magaly Medina ningunea a Leonard León y lo llama ‘igualado’: “No te conozco ni en pelea de perros”

Por su parte, Leonard León también fue consultado sobre el tema. El cantante de cumbia prefirió no hablar del esposo de su expareja porque no quiere entrar en dimes y diretes. “Discúlpame, pero no hablaré del tema, no quiero darle pantalla a esa persona, no existe para mí”, señaló en conversación con el mismo medio.

¿QUÉ DIJO RAFAEL FERNÁNDEZ?

Hace unos días, el esposo de Karla Tarazona conversó con Infobae y habló de los planes que tiene con su esposa y sus hijos. El empresario confesó que desean vivir en el extranjero, pero que los problemas legales con Leonard León impiden que se hagan realidad.

“Karla quiere vivir en Estados Unidos, pero por los diferentes problemas que se tienen con el papá de los chicos mayores (Leonard León) no podemos hacer nada. Incluso, Christian (Domínguez) está tranquilo con que Valentino se vaya a vivir en el extranjero, porque sabe que su futuro va a ser mejor allá que acá. Igual siempre vendría a ver a su padre”, comentó Rafael.

Además, criticó que Karla Tarazona haya tenido que trabajar sola para mantener a sus hijos durante la pandemia. Incluso, recalcó que no tiene problema en que Leonard comparta con sus menores, pese a que no pague una pensión de alimentos.

“Me parece mal que ella se haya bancado sola toda la pandemia. Y yo siempre he dicho que las puertas siempre van a estar abiertas para que los vean. Si no tienes dinero y no puedes trabajar, sí puedes hacer muchas cosas por tus hijos. Venir a verlos, que estudien contigo, hacer las tareas, no es necesario que el papá tenga que dar el dinero”, señaló.

Karla Tarazona y Rafael Fernández llevan terapia para fortalecer su relación. (Foto: Instagram)

KARLA DEJA TODO A LA JUSTICIA

La presentadora de televisión explicó que el proceso legal con Leonard León continúa vigente y está en manos de sus abogados. También recalcó que la deuda por pensión de alimentos del padre de sus hijos mayores continúa en crecimiento.

“La verdad que Dios y la justicia se van a encargar, yo me preocupo por los míos, no por los demás. Lo único que la deuda sigue creciendo y creciendo pero es su problema no el mío. Por mi paz y tranquilidad mental mi abogado Carlos de la Cruz se encarga de mis asuntos legales, no presto oídos a tonterías, menos estoy dispuesta a perder mi tiempo valioso”, expresó para El Popular.

SEGUIR LEYENDO: