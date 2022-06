Rodrigo González: Abogada de sus “enemigas” mandó a la cárcel a Magaly Medina por caso Paolo Guerrero

Magaly Medina hizo revelación sobre la abogada que ve los casos contra Rodrigo González. (Foto: Composición)

Para sorpresa de muchos, Magaly Medina dejó de lado sus diferencias con Rodrigo González para solidarizarse con él en este complicado momento. El popular ‘Peluchín’ estuvo a punto de ser detenido por miembros de la Policía Nacional del Perú por, supuestamente, haber incumplido con las medidas de protección contra Cathy Sáenz y Susana Umbert.

La defensa legal del conductor de Amor y Fuego, Iván Paredes, se presentó en Magaly TV La Firme, este último viernes 3 de junio. Durante la entrevista, el letrado explicó que las denuncias que interpusieron en contra de González fueron archivadas, por lo que no habría motivo para intervenirlo por haberse referido a Sáenz, Umbert y Karen Schwarz en su espacio televisivo.

También señaló que las tres figuras tienen el mismo abogado. “No solamente ha denunciado por estos tres temas, cada vez que Rodrigo salía a hablar algo de ellas, igual le metía una denuncia a Rodrigo por desobediencia a la autoridad, 4 denuncias por desobediencia a la autoridad y las 4 han sido archivadas”, sostuvo el abogado de Rodrigo González.

Fue en ese momento que Magaly Medina preguntó quién era el abogado que, al parecer, se había empecinado en mandar a prisión al conductor de Willax. “Es la doctora Bardales”, respondió Iván Paredes.

La ‘Urraca’ recordó que la abogada Tatiana Bardales fue la misma que estuvo involucrada en su juicio con el futbolista Paolo Guerrero, el cual perdió y fue mandada a la cárcel por unos meses, por allá en el 2008.

“¿Ella algo tuvo que ver en nuestro juicio de Paolo Guerrero? Ah, le gusta, creo -es mi opinión, no me vaya a demandar, doctora Bardales- pero creo que a usted le gusta un poco el figuretismo. Ella quiere de repente que la gente diga ‘yo ya mandé a la cárcel a Magaly Medina, ahora voy a mandar a la cárcel a Rodrigo González’”, expresó la conductora.

SE SOLIDARIZA CON RODRIGO GONZÁLEZ

Al inicio del programa, Magaly Medina salió en defensa de Rodrigo González, indicando que en estos momentos debe primar la libertad de expresión. Resaltó que tanto Peluchín como ella son opinólogos de televisión, por lo que tienen todo el derecho de dar su punto de vista, aunque sus comentarios no sean siempre del agrado de muchas figuras del medio.

“Pese a las diferencias que yo pueda tener con Rodrigo, aquí hay una cuestión principista que va de la mano de la libertad de expresión. Los periodistas, los comunicadores tenemos derecho a la opinión y esta puede ser irónica, sarcástica, puede ser de chapas, es la opinión de nosotros. Nosotros podemos criticar de televisión de la gente de televisión”, expresó.

Asimismo, la ‘urraca’ manifestó que Rodrigo González no puede ser comparado con un maltratador de mujeres como John Kelvin. “No pueden tratar a un periodista con la misma vara porque tenemos una opinión, que no le puede gustar a todo el mundo (…) Por eso no podemos ir a la cárcel, la libertad de opinión está garantizada en nuestra carta magna”, indicó.

En otro momento, la presentadora le pidió a las autoridades que realicen un mejor trabajo y que se preocupen por capturar a los verdaderos delincuentes que se encuentran sueltos en las calles, así como a corruptos que están fugitivos en estos momentos.

