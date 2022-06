Magaly Medina deja de lado sus diferencias con Rodrigo González y se solidariza con él

Magaly Medina respaldó a Rodrigo González ante intento de detención. (Foto: Captura de ATV)

Lejos de celebrar el mal momento que vive Rodrigo González, Magaly Medina dejó de lado las diferencias que tienen para solidarizarse con el conductor de Amor y Fuego, quien fue buscado por la policía para intervenirlo por supuestamente haber incumplido con las medidas de protección contra Cathy Sáenz y Susana Umbert.

Para la conductora de Magaly Tv: La firme, lo que debe de primar en estos momentos es la libertad de expresión, indicando que ellos son opinólogos de televisión y que muchos de sus comentarios no necesariamente son positivos.

“ Pese a las diferencias que yo pueda tener con Rodrigo aquí hay una cuestión principista que va de la mano de la libertad de expresión. Los periodistas, los comunicadores tenemos derecho a la opinión y esta puede ser irónica, sarcástica, puede ser de chapas, es la opinión de nosotros. Nosotros podemos criticar de televisión de la gente de televisión”, expresó.

Asimismo, Magaly Medina resaltó que pese a que ‘Peluchín’ en más de una ocasión ha sido tildado de ‘maltratador de mujeres’, él no ha iniciado ninguna demanda, esto pese a que no tienen alguna sentencia que demuestre lo contrario, como es el caso de John Kelvin.

“ No pueden tratar a un periodista con la misma vara porque tenemos una opinión, que no le puede gustar a todo el mundo (…) Por eso no podemos ir a la cárcel, la libertad de opinión está garantizada en nuestra carta magna”, indicó.

En otro momento, la popular ‘Urraca’ también cuestionó duramente el despliegue policial que hubo para intentar dar con el paradero de Rodrigo González, pues no pudieron intervenirlo en su hogar debido a que no contaban con una orden de captura para ingresar a su domicilio, por lo que luego fueron a buscarlo a Willax Televisión.

En ese sentido, Magaly Medina le pidió a las autoridades que realicen un mejor trabajo y que se preocupen por capturar a los verdaderos delincuentes que se encuentran sueltos en las calles, así como a corruptos que se encuentran fugitivos en estos momentos.

“ ¿Quién tiene el poder para mover a policías? Y policías en cantidad de diferentes comisarias que podrían estar persiguiendo asesinos, sicarios (…) y sobre todo podrían estar persiguiendo a tanto corrupto fugitivo que tenemos en el país ¿Dónde está Bruno Pacheco? ¿Ya lo encontraron? ¿Dónde están los sobrinísimos? ¿Ya los encontraron?”, sentenció.

La conductora de Magaly Tv: La firme cuestionó que un numeroso contingente policial haya intentado detener a Rodrigo González por sus opiniones.

MAGALY MEDINA PIENSA QUE EL MINISTERIO DEL INTERIOR PUDO HABER MANDADO A DETENER A RODRIGO GONZÁLEZ

Magaly Medina piensa que el Ministerio del Interior movió a policías de distintas comisarías con la intención de capturar a Rodrigo González lo más rápido posible, pues una gran cantidad de agentes se movilizaron para intentar dar con su paradero.

“Yo digo cómo se mueve policías de tres comisarias y se hace este despliegue cuando todos sabemos que la PNP nos hace falta en distintas calles de Lima. Necesitamos ubicar a otros corruptos, al país se lo están levantando en peso (…) Esto es un telefonazo ¿De quién depende la Policía? Del Ministerio del Interior, esto no viene del comisario “, recalcó.

