Karla Tarazona cree que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba deben ir a terapia psicológica: “Por su hija”

Karla Tarazona se sumó a la larga lista de figuras de la farándula que han comentado la polémica entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Como sabemos, el escándalo volvió a surgir luego de que la exreina de belleza solicite una nueva conciliación con respecto a la tenencia compartida de su hija que tiene con el futbolista.

A raíz de ello, la modelo y el pelotero brindaron algunas entrevistas contando su versión de los hechos sobre el fin de su matrimonio y todo lo que sucedió tras el ampay de Anthony Aranda. Esto no pasó desapercibido para algunos programas de televisión así como para diversos personajes del espectáculo peruano que se han pronunciado al respecto.

Por ello, la conductora de D’ Mañana señaló en una entrevista con el diario Trome lo que pensaba sobre el escándalo mediático que envuelve a los exesposos. Según indicó, los dos deben dejar los conflictos de lado y llevar terapia con un psicólogo.

““Lo que pasa es que recién han sucedido las cosas y los ánimos están caldeados, pienso que es cuestión de tiempo. Ambos deben llevar terapia psicológica, dejar que las aguas se tranquilicen y pensar racionalmente en el bienestar de la criatura y no egoístamente en lo personal”, dijo la también locutora radial.

Asimismo, señaló que existen varios factores para que una conciliación llegue a un buen acuerdo; sin embargo, todo debe favorecer a la menor involucrada. Recordemos que, el pedido de Melissa Paredes para pasar más días de escolaridad con su pequeña fue rechazada por Rodrigo Cuba, ya que no quiere que le quiten más días al lado de su hija.

“Depende de cómo se dé la separación, con qué tipo de persona estés lidiando, porque no todas las separaciones son cordiales, pero lo que siempre debe primar es el bienestar del niño”, sentenció.

Cabe mencionar que, Celia Rodríguez y Jorge Cuba, madre de Melissa Paredes y padre de Rodrigo Cuba, no se han quedado callados y han salido al frente para defender cada uno a sus hijos. Lo cierto es que hasta el momento siguen los dimes y diretes entre ambas familias.

LAURA SPOYA TAMBIÉN SE PRONUNCIA

Laura Spoya se ha mostrado a favor de Rodrigo Cuba en el escándalo con Melissa Paredes. La exreina de belleza confesó a través de su cuenta oficial de Instagram que ella formaba parte del “team ‘Gato’”. “Mi mamá y yo subimos una historia sobre el caso del Gato y Melissa, pusimos de que team éramos y de pronto tengo mi bandeja de mensajes llena de comentarios. Los terceros salen sobrando, pero al ser pública y tener una hija de tres años, puedo también comentar qué opino”.

“Nadie puede decir quién es mal padre o mala madre, pero comentando como cualquier persona normal... Soy una persona desconfiada hasta de la sombra, no porque todo el mundo sea malo, pero es mejor desconfiar, pensar mal, que luego lamentar“, agregó.

Sobre las fotos en la que aparece la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba en las piernas de Anthony Aranda, la influencer consideró que la exconductora de televisión debería de tener más cuidado con su pequeña, pues recién hace unos meses conoce al ‘Activador’.

“Al tener una hija chiquita, no podría dejar que ella se apoye en piernas, ni que se siente en las piernas de una nueva pareja, amigo de confianza, porque me sentiría incómoda, lo vería mal. Esto no quiere decir que tenga malas intenciones con la niña, pero nadie sabe. Con todas las cosas horrorosas que salen en la televisión, debemos tomar medidas un poco más desconfiadas, más que nada con las niñas”, finalizó.

