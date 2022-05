Rafael Fernández cambió su vida por Karla Tarazona: “No vendí mi compañía, ni me fui a EE.UU. por ella” | ENTREVISTA

Rafael Fernández contó la decisión que tomó por Karla Tarazona. (Foto: Composición)

Karla Tarazona y Rafael Fernández son una de las parejas más sólidas de la farándula. El empresario y la conductora de televisión contrajeron nupcias en el 2020, desde aquella fecha no dudan en demostrar su amor frente a televisión y a través de las redes sociales, compartiendo diversos momentos en familia.

El popular Rey de los huevos ha demostrado tener una muy buena relación con los tres hijos de su esposa y actualmente todos viven juntos. A través de una entrevista con Infobae, Fernández confesó que siente que se ha sacado la lotería al encontrar el amor en Karla Tarazona. Además, contó que está en sus planes viajar con toda su familia a Estados Unidos para establecerse ahí.

En una entrevista con Infobae, Karla Tarazona dijo que se había sacado la lotería contigo, qué respondes a un comentario como ese...

Creo que ambos nos sacamos la lotería. Karla es mi complemento, es la más expresiva, habla más fuerte. Yo soy más pausado pero nos divertimos mucho juntos. Ella siempre está pendiente de mí. Creo que los dos ganamos.

Karla es una mujer muy independiente, y a la vez una mamá gallina…

Si, ella tiene ambas cosas, es muy trabajadora, jamás quiere dejar de trabajar, le gusta. Es una mujer empoderada y en la casa también cumple su labor. Estaba acostumbrada a ser el papá de la casa y traer los alimentos. Me costó mucho cambiarle ese chip y que entienda que ya tiene más tiempo para estar con sus hijos. Ahora ya tiene mi ayuda.

Por mucho tiempo tuvo que velar sola por sus hijos a raíz del conflicto que tiene con el papá de los mayores...

Me parece mal que ella se haya bancado sola toda la pandemia. Y yo siempre he dicho que las puertas siempre van a estar abiertas para que los vean. No existe una excusa. Toda la vida voy a defender que tanto el papá como la mamá tienen derecho de ver a los chicos, pague o no pague, ese es un tema aparte.

¿Crees que no ha habido interés?

Si no tienes dinero y no puedes trabajar, sí puedes hacer muchas cosas por tus hijos. Venir a verlos, que estudien contigo, hacer las tareas, no es necesario que el papá tenga que dar el dinero. Pero si no haces ninguna y solo buscas excusas para no dar dinero, entonces ahí sí creo que te quieren tomar el pelo.

¿Cuánto ha cambiado la llegada de Karla Tarazona a tu vida?

Mucho. Si yo me quedé en Perú y no vendí mi compañía fue por Karla. Yo no debería estar en Perú. Yo me quedé por ella. Tenía una promesa que a los 35 años iba a vender todo y me iba a vivir Estados Unidos para disfrutar de mis hijos, porque no tenía la familia que tengo ahora.

Pero, ¿han pensado en migrar en el futuro?

Karla quiere vivir en Estados Unidos, pero por los diferentes problemas que se tienen con el papá de los chicos mayores (Leonard León) no podemos hacer nada. Incluso, Christian (Domínguez) está tranquilo con que Valentino se vaya a vivir en el extranjero, porque sabe que su futuro va a ser mejor allá que acá. Igual siempre vendría a ver a su padre.

Entonces, ¿solo están esperando que se solucionen los problemas con Leonard León para irse a vivir a Estados Unidos?

Claro que sí. Es una posibilidad muy grande vivir fuera Perú. Solo esperamos estar tranquilos.

Karla Tarazona señala que su mayor motivación son sus hijos. (Foto: Instagram)

