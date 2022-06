Aníbal Torres señala que audio entre Zamir Villaverde y Juan Silva “no implican al presidente”

Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros.| Foto: PCM

Tras la propagación de la transcripción de un nuevo audio entre el extitular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, y el empresario Zamir Villaverde en donde se habla de un supuesto soborno para la adjudicación de la construcción del puente Tarata en la región San Martín, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, afirmó el viernes que los hechos que evidencian presuntos actos de corrupción deben ser investigados con toda responsabilidad por parte del Ministerio Público. Sin embargo, dijo que estos no deben ser usados para difamar o calumniar.

En una conferencia de prensa, al ser consultado sobre el tema, el jefe del gabinete ministerial indicó que este tipo de temas no se conversan en las reuniones del Consejo de Ministros, ya que se tratan “otros asuntos de trascendencia para el país”. “Esos asuntos (audios) no implican al presidente, por lo tanto, no tratamos esos hechos”, dijo.

“Esos hechos deben ser investigados con toda responsabilidad por el Ministerio Público y no se debe usar como un medio para difamar, para calumniar, atribuir responsabilidades a quienes no aparecen en esas grabaciones o a veces en esas fotografías”, añadió.

Aníbal Torres explicó que el Ministerio Público debe hacer su trabajo, y aseguró que el Ejecutivo sigue trabajando con la finalidad de beneficiar al país.

INVOCA AL CONGRESO A TRABAJAR EN CONJUNTO

Por otro lado, el premier invocó al Congreso de la República a desarrollar un trabajo conjunto con la finalidad de resolver los problemas del país más urgentes como la inseguridad ciudadana.

“Invocamos al Congreso a trabajar conjuntamente para resolver nuestros problemas nacionales, especialmente la inseguridad ciudadana, el Congreso tiene una gran tarea de expedir las leyes, entre ellos los proyectos que nosotros hemos presentado para combatir este mal”, expresó.

En cuanto a la falta de comunicación del presidente Pedro Castillo y la prensa, Torres aseguró que el jefe de Estado se comunica con la prensa durante la realización de los consejos de ministros descentralizados. Además, dijo que los voceros del Gobierno también declaran ante los medios de comunicación.

Aníbal Torres señala que audio entre Zamir Villaverde y Juan Silva “no implican al presidente” | Video: América TV

AUDIOS ENTRE ZAMIR VILLAVERDE Y JUAN SILVA

En la conversación fue difundida se da a conocer que Zamir Villaverde entregó “100 grandes” a Juan Silva, lo que sería una referencia de 100 mil dólares.

“Los amigos de Tapusa (integrante junto a Termirex del Consorcio Puente Tarata III) han mandado acá, me han mandado un presente para usted (se escucha el sonido de que se abre una maleta), cien grandes para usted. Este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal”, le dice Zamir Villaverde a Juan Silva.

“No es la primera que me han mandado de Tarata para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta. Esta es la primera gestión que hemos logrado”, agrega el empresario, de acuerdo a la transcripción. A lo que el exministro contesta: “Sí, sí claro”.

En otro momento de la conversación, Villaverde se refiere al exdirector ejecutivo de Provías, José Cortegana, como “un peligro” y expone sus razones para retirarlo del cargo, como denuncias por agresión y violencia familiar.

“Él se presenta donde los chinos y se presenta como asesor de la viceministra y que tiene llegada al ministro. Así habla él”, se escucha decir al encarcelado empresario, a lo que el exministro respondió: “Lo voy a poner en su sitio”.

