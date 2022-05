Juan Silva desmiente rumores de fuga como señalan en las redes sociales

Juan Silva, saliente ministro de Transportes y Comunicaciones.

Este viernes los rumores de una supuesta fuga por parte del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, inundaron las redes sociales. Como se sabe, el exfuncionario es investigado por la Fiscalía por presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado. Incluso se ha pedido 36 meses de impedimento de salida del país.

Silva se comunicó con RPP Noticias donde aseguró que estaba en su casa y se viene allanando a las investigaciones de la justicia.

“Hoy he salido a las 5:30 de la Fiscalía, haciendo mi declaración, ejerciendo mi defensa. En ese evento hemos firmado un acta de allanamiento y acepto las medidas restrictivas, porque quiero que se aclare el tema y se encuentre a los verdaderos culpables”, dijo.

Agregó que se encuentra en el Perú, y el día 2 de julio tiene una cita con la Fiscalía. “No le debo a nadie, esto es mediático, una cuestión política. Por querer vacarlo al presidente, me agarran como piñata, pero no me voy a correr, estoy acá”, manifestó.